شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة جنوب الوادى: إعلان نتائج الفصل الدراسى الأول فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، أن الجامعة أنهت امتحانات الفصل الدراسى الأول دون وقوع أى معوقات أو مشاكل خلال الامتحانات، موضحا أن الجامعة عملت على توفير مناخ ملائم للطلاب أثناء أداء الامتحانات على مستوى الكليات المختلفة بالجامعة.

وأضاف غرباوى فى تصريح خاص لـ'" الخليج 365 " أن تصحيح المواد الدراسية تم بصورة مباشرة فور الانتهاء من امتحان المادة مباشرة على مستوى الكليات المختلفة مؤكدا أن هناك بعض الشعب والأقسام داخل الكليات تم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول بها مثل كلية الحقوق والآثار والتربية.

وتابع رئيس جامعة جنوب الوادى، أنه سيتم الانتهاء من إعلان مختلف الكليات بالجامعة فى بداية الفصل الدراسى الثانى المقرر انطلاقه فى مطلع شهر فبراير المقبل ، لافتا إلى أن معدلات النجاح بالكليات مرتفعة.

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جدير بالذكر أن الجامعات المصرية أنهت امتحانات الفصل الدراسى الأول وانطلقت إجازة الفصل الدراسى الأول وفقا للجدول الزمنى الذى وضعه المجلس الأعلى للجامعات بشأن العام الجامعى الجارى 2019 / 2020 على أن تكون إجازة الفصل الدراسى الأول 15 يوما، وتنطلق الفصل الدراسى الثانى فى شهر فبراير المقبل.

وكان الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى، قد أجرى مؤخرا جولة تفقدية لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعى 2019/2020 بكلية التجارة في اطار جولات رئيس الجامعة لمتابعة أعمال الامتحانات، حيث أشاد وقتها بالانضباط وحسن سير عملية الامتحانات بكلية التجارة وشدد على ضرورة توفير كافة وسائل الراحة للطلاب والرد على استفسارات الطلاب حول اسئلة الامتحانات وتوفير الرعاية الطبية باللجان.