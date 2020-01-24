شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن شرق الإسكندرية مساء اليوم بسبب أعمال إحلال وتجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن انقطاع مياه الشرب، شرق المحافظة، وذلك مساء اليوم الجمعة، نظرًا لأعمال إحلال وتجديد خط مياه رئيسى بطول 4 كم قطر 1000، حيث سيتم إضعاف المياه أو انقطاعها عن شارع أحمد عبد الوهاب خلف معرض الكتاب منطقة الرأس السوداء.

وأشار بيان صادر من شركة مياه الإسكندرية، إلى أن انقطاع المياه جاء نظرًا لأعمال الإحلال والتجديد لخط قطر مياه 1000 مم وذلك من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة وحتى صباح غدًا السبت، وذلك بمناطق (شارع أحمد عبد الوهاب، الرأس السوداء، الفلكى، المندرة قبلى، العصافرة قبلى)، وسيتم توصيل المياه فور انتهاء أعمال التجديد، وناشدت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أهالى المنطقة المتأثرة باتخاذ تدابير هم واحتياجاتهم من المياه.

وكانت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قد أعلنت عن إطلاق خدمة جديدة لعملاء الشركة، وهى خدمة التعاقد المنزلى، حيث أشارت شركة المياه إلى أنه تم إطلاق خدمة جديدة "التعاقد المنزلى"، حيث يتم التعاقد داخل الوحدة السكنية سواء للوحدات السكنية أو المحلات التجارية، وناشدت المواطنين الاتصال على الخط الساخن 125، وذلك لطلب الخدمة، حيث يتوجه فريق متكامل من الشركة لمحل الإقامة للتعاقد وتركيب العداد الجديد.