أخبار مصر | مدير "العباسية للصحة النفسية": متلك أكبر قوة سريرية بمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير "العباسية للصحة النفسية": متلك أكبر قوة سريرية بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى شحاتة، مدير مستشفى العباسية للصحة النفسية، إنه يوجد في المعهد القومي لعلاج الإدمان، التابع لمستشفى العباسية للصحه النفسية، أكبر قوة سريرية في مصر تبلغ حوالي 200 سرير.

وقال في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، إن مدة علاج مريض الإدمان تكون حوالي 70 يوم تتحمل خلالهم المستشفى جميع تكاليف الحالة، بداية من دخول المريض وإجراء له فحص كامل لإزالة السموم لمدة عشرة أيام، يليه تحليل مخدرات، معقبًا: "خروج أي مادة سامة من الجسم لا يتطلب أكثر من 10 أيام، بخلاف الحشيش يأخذ 40 يوم"، وبعدها مرحلة التأهيل النفسي.

وأضاف مدير مستشفى العباسية للصحة النفسية، أن مرحلة التأهيل تعتمد على علاج الذاكرة الإدمانية، وفي حالة زيادة مدة العلاج عن 70 يوم تكون مدفوعة الأجر من قبل المريض.