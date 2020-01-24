أخبار مصر | من هي الزوجة الناشز؟ دار الإفتاء تجيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من هي الزوجة الناشز؟ دار الإفتاء تجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت دار الإفتاء سؤالا من دار الإفتاء يقول: "من هي الزوجة الناشز".

وقالت الدار، عبر موقعها الإلكتروني، إن الزوجة الناشز هي من لا تُطيع زوجها فيما يجب عليها طاعته فيه شرعًا؛ كالخروج من المنزل بغير إذنه لغير حاجة، والامتناع عنه قصدًا بغير عذرٍ، ونحو ذلك.

وأضافت: النشوز مُحرَّمٌ شرعًا، ويترتب عليه سقوطُ حق الزوجة في النفقة والسكنى، وجوازُ تأديب زوجها لها بما يردها عن نشوزها بما جرى به العرف حتى ترجع عن النشوز؛ قال تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ [النساء: 34