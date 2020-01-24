شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: فحص 4 ملايين و500 ألف امرأة منذ انطلاق مبادرة 100 مليون صحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فحص 4 ملايين و500 ألف سيدة مصرية، بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة تحت شعار "100 مليون صحة"، بمرحلتيها الأولى والثانية، وذلك منذ إطلاقها فى شهر يوليو العام الماضى.

وقالت وزارة الصحة، إن المبادرة مستدامة وذلك منذ إطلاقها بمرحلتيها الأولى والثانية وتستهدف الكشف وتقديم التوعية بالمجان لما يقرب من 28 مليون امرأة بالجمهورية، وتشمل التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية (السكرى، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدى.

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وكانت وزارة الصحة والسكان، أكدت أن محافظة القاهرة هى الأعلى ترددًا بمحافظات المرحلة الثانية حيث بلغ عدد المفحوصات 490 ألفًا و781 امرأة، تليها محافظة المنوفية بإجمالى مفحوصات 490 ألفًا و490 امرأة، بينما بلغ عدد المفحوصات بمحافظة كفر الشيخ 290284 امرأة، ومحافظة سوهاج 258260، ومحافظة بنى سويف 203367، وشمال سيناء 23624، والسويس 34876، والبحر الأحمر 18016، والأقصر 47084، والإسماعيلية 91420، وأسوان 45563.

ولفتت إلى أنه يشارك 1395 فريقًا طبيًا بـ1175 وحدة صحية فى محافظات المرحلة الثانية للمبادرة، مضيفًا أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمى للمبادرة http://www.100millionseha.eg، بالإضافة إلى تلقى الشكاوى والاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335، لافتًا إلى ضرورة الإبلاغ عن أى وحدة ترفض تقديم الخدمة.

وأكدت وزارة الصحة، أن المبادرة مستمرة بمحافظات المرحلة الأولى الـ9 والتى تشملها المبادرة وهى: "جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، الفيوم، أسيوط والقليوبية"، وذلك بمشاركة 1321 فريقًا طبيًا من السيدات، موضحاً أن الفرق التى تتولى الفحص جميعها من السيدات على مستوى الطبيبات والممرضات والفنيات، وذلك من خلال أكثر من 1000 وحدة ومركز طب أسرة.