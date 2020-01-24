شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف تفاصيل دعم تركيا للمرتزقة فى ليبيا لتنفيذ مخططاتها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تقرير جديد أعدته مؤسسة ماعت، يكشف تفاصيل التمويل التركى للمرتزقة فى ليبيا، والذى يتم إرسالهم للقتال بجانب حكومة فايز السراج، لتنفيذ مخططات رجب الطيب أردوغان فى احتلال ليبيا لنهب ثرواتها.

وأضاف التقرير، أن تركيا قامت بدعم ميليشيات وعناصر ارهابية من سوريا، للقتال فى ليبيا، بدفع 2500 دولار شهريًا لكل إرهابى منهم، والعمل على تنفيذ مخطط أردوغان التخريبى فى ليبيا والمنطقة، لافتًا إلى أن أردوغان يسعى لتنفيذ ما قام به العثمانيون فى المنطقة من قبل، وذلك عبر هؤلاء الإرهابيين المدفوعين الأجر، والذى يضخ لهم ملايين الدولارات لتنفيذ مشروع أردوغان الإرهابى.

كان محمد أرسلان، المحلل السياسى السورى، قال إن أردوغان يسعى لفرض وصايته على المنطقة، بتدخلاته العسكرية فى شئون سوريا وليبيا، وذلك لنهب ثروات المنطقة بزعم الخلافة الوهمية، مؤكدًا أنه لم يكن يشغله سوى جمع المال والذهب وسرقتها من البحارة فى مياه المتوسط قبل مئات السنين، وأن أردوغان يهرول على خُطى بربروس فى القرصنة وسرقة خيرات ليبيا وكذلك غاز المتوسط، يسير على نفس خُطى أجداده وكأن التاريخ يُعيد نفسه فى نفس المكان وإن اختلف الزمان.