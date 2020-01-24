شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: إنشاء محور مرورى يربط المطرية بطريق بنها الحر وروض الفرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، عن مخطط تطوير منطقة المطرية، موضحًا أنه سيجرى إنشاء محور مرورى من ميدان ابن الحكم والمحكمة ليمر من ميدان المطرية ويصل لمنطقة مسطرد ثم طريق بنها الحر، كما سيتم إنشاء تفريعة من المحور تخرج من ميدان المطرية للربط مع محور روض الفرج، وذلك ضمن المرحلة الثالثة.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ"الخليج 365"، أن إنشاء المحور المرورى سينتهى خلال 3 شهور تقريبًا، وتنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك ضمن مخطط تطوير منطقة شرق القاهرة بالكامل، لمعالجة مشاكل المرور وربط وسائل المواصلات ببعضها من خلال شبكة الطرق ببعضها .

وأشار نائب محافظ القاهرة، إلى أنه جارى العمل لتطوير ميدان المطرية ونقل المواقف العشوائية الموجودة به، وذلك تمهيدًا لإنشاء الكبارى الجديدة، بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية بمحيط شجرة مريم وداخلها، لوضع المكان على خارطة السياحة وضمن تطوير مسار العائلة المقدسة .

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وكان نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أعلن أنه سيجرى البدء فى إنشاء 2 كوبرى بشرق مدينة نصر، كوبرى بشارع الطيران وآخر شارع يوسف عباس والتى سيتم تنفيذها بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ضمن المرحلة الأولى لتطوير المنطقة، واستكمال لما يتم من تطوير بمنطقة مصر الجديدة، مشيرا إلى أنه عقد اجتماع بحضور رئيس حى شرق مدينة نصر بمقر شركة المقاولون العرب بمدينة نصر و مسئولى المرافق (الكهرباء - المياه- الغاز) وذلك لبدء نقل شبكات المرافق لتنفيذ الكبارى.

وشهدت منطقة مصر الجديدة إنشاء عدد من الكبارى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأعلنت محافظة القاهرة عن تنفيذ مرحلة أخرى من تطوير المنطقة للحفاظ على ما تم من تطوير والحفاظ على حياة وأمن المواطنين، وذلك بعد توسعة الشوارع والقضاء على الإشارات المرورية التى منعت التكدسات المرورية.