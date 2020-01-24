شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: متابعة مزارع وحضانات الفراخ وفحصها لإصدار تصاريـح البيع والنقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، خطتها الموسمية والإجراءات الاحترازية، لمواجهة أمراض الدواجن، خاصة إنفلونزا الطيور الذى ينشط في الشتاء، ومتابعة مزارع الدواجن وفحصها قبل البيع لاصدرا تصاريح البيع والنقل، والتعامل الصحى السليم مع البؤر المصابة، ومتابعة الأمان الحيوى بالمزارع والتحصين، وتنفيذ اجراءات الاستجابة السريعة عند اكتشاف بؤرة أو عند وجود بلاغات بالاشتباه من خلال.

قال الدكتور محمد عطية، رئيس الإدارة للطب الوقائى بالهيئة، في تصريحات لـ " الخليج 365"، إن الهيئة تواصل تنفيذ خطتها الموسمية من خلال إدارة الطب الوقائى بتدعيم أطباء فرق الاستجابة السريعة بالوحدات بالمحافظات بالأدوات والمطهرات والمنشورات، للاستجابة للبلاغات فى حالة الاشتباه لمرض انفلونزا الطيور خاصة الطيور المنزلية، ويتكون فريق الاستجابة السريعة من مسئول تقصي – مسئول للاعدام والتطهير – مسئول للتواصل والتوعية.

وأضاف "عطية"، أنه يتم تطبيق الأمان الحيوي بالمزارع، عن طريق معاينة المزارع والمفرخات ومصانع الأعلاف وإعداد شهادات الأمــــان الحيوي تمهيدا لاستصدار ترخيص تشغيل لها، وإعداد ومتابعة وتنفيذ المنشورات الدورية التى تصدرها الهيئة لشرح إجراءات مكافحة المرض، وتنفيذ برامج المنشأت والمناطق المعزولة عن شركات ومزارع الدواجن، معاينات المزارع كمحجــر بيطرى مؤقت حسب طلب الشركات المستوردة لاستقبال كتاكيت مستوردة عمر يوم واحد ومتابعة الطيور وتحصينها تحت إشراف الهيئة.

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وأكد رئيس الطب الوقائى أنه يتم متابعة المزارع والحضانات فى نطاق الوحدات البيطرية وعمل اختبار فحص ماقبل البيع لإصدار تصاريـح البيع والنقل، وعمل دورات تدريبية لإصحاب المزارع لزيادة الوعي والاستفادة القصوى من تطبيق شروط الأمان الحيوى لمنع انتشار الأمراض بين المزارع، موضحا أنه يتم تنفيذ خطة التحصين الموجه بنطاق التحصين حول البؤرة وتحصين الحضانات على مستوى الجمهورية من خلال جرعتين ( جرعة أولية، جرعة منشطة ) قبل تسويقها، وتحصين الطيور المنزلية والحضانات حول البؤرة المكتشفة فى نطاق 9 كم.

فضلا عن متابعة ومراقبة عملية التحصين التى تقوم بها المديريات، وخفض الحمل الفيروسي من خلال تعاون الطب البيطري والمحليات والبيئة يتم تنفيذ خطة خفض الحمل الفيروسي من خلال تطهير الأسواق والرياشات والمنازل وعقد ندوات إرشادية على مستوى جميع المديريات.