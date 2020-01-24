أخبار مصر | بـ3000 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن وظائف جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ3000 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن وظائف جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توفير العديد من فرص العمل، وذلك بإحدى شركات الأمن والحراسة بالجيزة، وبراتب 3000 جنيه.

وتضمنت الوظائف المتاحة بالشركة، عدد 100 مراقب أمن، بشرط أن يكون المتقدمون على هذه الوظيفة حاصلين على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره عن 45 سنة.

وتتميز الوظائف المتاحة بتوافر مواصلات داخلية، سكن، وتأمين بعد فترة الاختبار، وحددت مواقع العمل في أكتوبر، التجمع الخامس، القاهرة الجديدة، والشيخ زايد.

