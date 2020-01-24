شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن سمكة الأرنب السامة.. الواحدة تقتل 100 شخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور احمد حسن هاشم وكيل وزارة مديرية الشئون الصحية ببورسعيد لـــ" الخليج 365 " أن هناك 10 معلومات عن سمكة الأرنب حتى يتمكن المواطنين من التعرف عليها للوقوف عن مدى خطورتها حفاظا على الصحة العامة تعرف عليها :

١-أطلق عليها اسم سمكة الأرنب لأن أسنانها تشبه أسنان الأرنب وتحتوى على غدد ذات سمية عالية.

2- تعيش في البحرين الأحمر والأبيض المتوسط.

3- أعراض التسمم تبدأ بإرتخاء فى المفاصل والعضلات وغثيان وصداع وفى حالة السم المركز تؤدى إلى الوفاة بعد دخول المصاب في غيوبة كاملة اذا لم يتم اسعافه سريعا .

٤- سم هذه السمكة من نوع (تترادوتوكسين) وهو يتركز في ثلاث أماكن مختلفة من جسمها تحت الجلد وقرب الأحشاء وبجانب النخاع كما أن كبد هذه السمكة سام جدًا.

5- تتراكم المواد السامة أيضًا فى أسنان السمكة بسبب تحلل غذائها الذى يشمل نوعًا من الطحالب الخضر السامة.

6- تعد تلك السمكة من الأسماك العدوانية التى تأكل الأسماك الصغيرة واليرقات السمكية.

-7سمكة الأرنب الواحدة تكفى لقتل مائة شخص.

-8كما أن البعض يغريه الكبد الكبير فى تلك السمكة ويتم تناوله مع الطعام.

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-9إذا حاولت ربة المنزل أو بائع الأسماك تنظيفها و سلخها و لم يقوم بإزالة الغدد السامة منها بإتقان وحرص ستصاب فورًا لحم السمك و من يأكلها يموت فى الحال.

-10بعض التجار يقومون بسلخ السمكة و بيعها على شكل قطع فيليه لإخفاء ملامحها وحتى لا يتمكن المواطنين من معرفة ما هى نوع السمكة.

وفى سياق آخر استقبلت مستشفى السلام ببورسعيد اليوم الثلاثاء، خمس حالات بإشتباه تسمم غذائى ناتجة عن تناولهم وجبة من سمك الأرنب السام، ووصلوا فى حالة إعياء شديد.

وتبين أن أسرة مكونة من أشخاص مقيمين بإحدى العقارات السكنية بشارع الشرقية والدقهلية فى نطاق حى العرب.

ومن جانبه يشرف الدكتور عادل تعيلب مدير فرع التأمين الصحى ببورسعيد، على متابعة الحالات المرضية بمستشفى السلام، حيث أجرى الأطباء الإسعافات الأولية للمرض وتم عمل غسيل معوى لهم وإعطائهم المحاليل والأدوية اللازمة، واخذ العينات منهم لتحليلها.

وقد وتم دخول حالة واحدة من الأسرة إلى العناية المركزة، لسوء حالتها وحالة أخرى إلى قسم الباطنة، وباقى الحالات تحت الملاحظة، والحالة العامة متوسطة لجميع المرضى وأسماء المرضى " حبيبة حسن على ٥٨ سنة، غريب جابر الحصرى ٣٩ سنة، عبد الله غريب جابر ٢٣ سنة، سلمى غريب جابر ٢٠ سنة ،عدى السيد غريب ٤ سنوات".

كما ما وجه الدكتور أحمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، فريق الطب الوقائى ومراقبة الأغذية للتوجه إلى مستشفى السلام لإجراء التقصى عن مصدر الطعام واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أنه تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد برئاسة ناصر ثابت من ضبط مصنع شهير بالمنطقة الصناعية بحوزته أسماك منتهية الصلاحية بغرض إعادة كتابة تواريخ إنتاج صلاحياتها بما يتنافى مع الحقيقة تمهيدا لطرحها بالاسواق .