شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: 600 شخص من بين 200 ألف اجتازوا اختبارات التأهيل للتدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور صلاح شحاتة، مساعد وزير التنمية المحلية ورئيس قطاع البنية المعلوماتية والتدريب، عن أن مركز التنمية المحلية بسقارة لتدريب العاملين فى المحليات، استحدث خلال العام التدريبى الحالى 40 دورة تدريبية لمواكبة التطور التكنولوجى وللاقتراب أكثر من المواطنين من بينها دورة تعظيم الإرادات للعاملين فى إدارات الإدارات بالمحافظات، ودورات لتدريب العاملين فى الإعلام والعلاقات العامة للرد على الشائعات، و3 دورات للمراكز التكنولوجية ودورة الرد على شكاوى المواطنين".

وأوضح شحاتة لـ"الخليج 365"، أن هناك آلية وضوابط لاختيار المتدربين، ففى أغسطس الماضى تم إجراء اختبارات لـ2000 شخص تم تصفيتهم من بين أكثر من 200 ألف متقدم فى المحافظات، وجرى تصفيتهم أخيرًا إلى حوالى 600 شخص، مؤكدًا أن هذه التصفيات تضمن كفاءة المتدربين وقدرتهم بعد ذلك على نقل خبراته لزملائه وتطبيق ما تعلمه على أرض الواقع بما يلامس المواطنين.

وأكد شحاتة، إجراء اختبارات خاصة بـ7 برامج تدريبية نظرًا لدقة تخصصاتها، وهى دورات: "أساسيات التحول الرقمى، ونظم المعلومات الجغرافية، وتحيل البيانات، وإدارة المشروعات، وقادة المستقبل، وإعداد المدربين، واللغة الإنجليزية"، حيث تعقد الاختبارات فى إدارات الموارد البشرية بالمحافظات، لاختيار المؤهلين لهذه الدورات لضمان كفاءة المتقدمين لهذه الدورات التى تحتاج قدرات معينة، لافتًا إلى أن دورتى إعداد المدربين TOT وقادة المستقبل، يتم فيها أيضًا إجراء مقابلة شخصية للمتقدمين قبل دخول الدورة أمام لجنة من 15 متخصصًا، ثم يتم عمل اختبارات أخرى خاصة بكل دورة.

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلى مركز سقارة يرشح أوائل المتدربين لحضور دورات تدريبية أخرى، مشيرًا إلى أن الكثيرين من المتدربين استطاعوا أن يتدرجوا فى المناصب القيادية فى المحافظات، منهم على سبيل المثال اللواء علاء بدران الذى أصبح الآن سكرتيرًا عامًا لمحافظة الجيزة، حيث حصل على 4 دورات تدريبية بمركز سقارة، بالإضافة إلى العميد تامر سمير سكرتير عام محافظة البحر الأحمر.