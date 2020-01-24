أخبار مصر | 3 مبادرات رئاسية جديدة للعناية بصحة المواطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 مبادرات رئاسية جديدة للعناية بصحة المواطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، طرح المبادرات الرئاسية الصحية، وفي إطار الاهتمام بصحة المواطنين تم الإعلان عن ثلاث مبادرات رئاسية يتم تنفيذها.

وتعرض "الخليج 365" المبادرات الثلاث:

المبادرة الأولى:

مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج الاعتلال الكلوي، ومن المتوقع أن يتم الكشف على 25 مليون شخصًا في العام الواحد، ما يساعد في خفض نسب الإصابة من أمراض الفشل الكلوي.

المبادرة الثانية:

مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، ومن المتوقع أن تكون هذه المبادرة مستدامة.

المبادرة الثالثة:

مبادرة "الرعاية المركزة والحضانات والطوارىء"، وهي تهدف للتغلب على مشكلة نقص الحضانات والرعايات، كما سيتم ميكنة كافة الرعايات والحضانات وأقسام الطوارئ بالمستشفيات بالتنسيق مع مستشفيات القطاع الخاص، للمساهمة في حل المشكلات التي عانى منها القطاع الصحي خلال الفترة الماضية.