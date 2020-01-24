شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للخدمات الإعلامية تتعاقد مع بعض الشركات لأنتاج أعمال درامية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت المتحدة للخدمات الاعلامية عن تعاقدها على عملين دراميين جديدين مع شركة أروما ويمثلها الأستاذ تامر مرتضى رئيس مجلس الأدارة وذلك للعرض على القنوات المختلفة للمجموعة سواء على التلفزيون أو المنصة الرقمية واتش ات، والمسلسلين هما «إلا أنا» و«التحقيق».

و كشف حسام صالح المتحدث الرسمى باسم المتحدة أن مسلسل «إلا أنا» هو مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور أحداثها في عدة حلقات تصل إلى 60 حلقة، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية في معظمها لتتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى- طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة) .

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قصة «إلا أنا» فكرة الكاتب يسرى الفخرانى، ولكل قصة كاتب ومخرج، وتتضمن القائمة المخرجين أحمد شفيق ،تامر عشري , محمود كامل , محمد أسامة, محمد جمعة,سميح النقاش، أما قائمة المؤلفين تضم عبير سليمان , أمين جمال , ريم القماش , محمد الدباح , محمد محرز , عمرعبدالحليم.

أما مسلسل الغموض والإثارة فيدور حول رواية «تحقيق» والتي أخفي كاتبها هويته عن عمد ووضع لها مدة صلاحية محددة لإرتباط أحداثها بأحداث في الواقع، ومن خلال تأسيس «نظرية التوازن» التي تجسد سبعة عناصر لنعم الحياة (الصحة، المال، الجمال، ﺍلعقل، ﺍلزوجة، الولد، الستر) وتفترض ان النشاط الزائد لأحد هذه العناصر يتسبب في «نظرية الآفة» وهو ما يدفع الكاتب شخصيات الرواية لإرتكاب أفعال غير طبيعية في حق أنفسهم والآخرين. طالب في كلية الهندسة يبدأ قراءة الرواية والتحقيق في ألغازها وفك رموزها مستخدماً مهاراته في علم الفراسة والملاحظة لإثبات خطأ «نظرية الآفة»، الأمر الذي يضعه في تحدي صريح بينه وبين الكاتب، رحلة تقوده من متعة المغامرة إلى مفاجآت صادمة، تبدأ كلعبة تنتهي بجناية، ونقطة ينغلق عندها طريق للعودة.

الموسم الأول مكون من 13 حلقه ودراما قصة عبير سليمان، سيناريو وحوار محمد الدباح ويقوم ببطولته مجموعة كبيرة من الشباب وسيتم الكشف عن أسمائهم خلال الفترة المقبلة.

و اضاف حسام صالح أن التعاقد مع المنتجين المصريين المميزين هو ما بدأته المجموعة ومستمرة فيه من أجل اثراء المكتبة المصرية للأعمال التي تقدمها المجموعة للمشاهد المصرى والعربى مما له من أثر كبير على انتعاش السوق الدرامى وحركته الأيجابية والتي تنعكس على كافة العاملين في مجال الأعلام