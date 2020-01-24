شكرا لقرائتكم خبر عن وائل طاحون.. «اللي خلف مامتش» (بروفايل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لايزال اسم الشهيد العميد وائل طاحون، مفتش الأمن العام، ساطعًا، حيث قدم الفنان أمير كرارة ومحمود حافظ قصة البطل، وكذلك استشهاد زوج ابنته، وهو ما ظهر عندما قدم «كرارة» عاطف نجل الشهيد الذي أصر على الالتحاق بالشرطة لاستكمال مسيرة والده، وذلك في احتفال وزارة الداخلية، أمس، بعيد الشرطة.

البطل الشهيد وائل طاحون اغتالته يد الإرهاب في يوم 22 أبريل 2015، وأمام أعين أسرته أثناء خروجه من منزله بمنطقة المطرية حيث أطلق عناصر جماعة الإخوان عليه 30 طلقة في الصدر ومختلف أنحاء الجسم هو وسائق سيارته.

بعد مرور 4 سنوات، بدأت الفرحة تعرف طريقها إلى منزل الشهيد عندما تقدم الرائد ماجد عبدالرازق، معاون النزهة، للزواج من سارة ابنة طاحون، وبعد مرور عام على الزواج و4 سنوات على استشهاد الأب، رزقهما الله بطفلة صغيرة، وقبل أن يمر أسبوع واحد على ولادتها تذوقت الرضيعة «ليلى» مرارة فراق والدها مثلما ذاقته والدتها من قبل باستشهاد الرائد ماجد معاون مباحث قسم النزهة.

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واليوم، ظهر الطالب عاطف وائل طاحون خلال الاحتفال بعيد الشرطة ليعلن بكل فخر أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى أنه التحق بأكاديمية الشرطة، وأنه سيكمل مسيرة والده وزوج شقيقته الشهيدين.

وخلال كلمة الطالب عاطف، كانت والدته زوجة الشهيد وائل طاحون وابنتها سارة زوجة الشهيد الرائد ماجد عبدالرازق غير قادرتين على حبس دموعهما عند سماع الابن، والتصفيق الحار للحضور تحية للبطل.

العميد وائل طاحون تخرج في عام 1988 وعمل بقسم شرطة السلام، ثم معاون مباحث بقسم عين شمس، حتى وصل إلى موقع رئيس مباحث القسم ثم نقل إلى محافظة أسيوط ليعمل بها مدة تقارب العامين، ثم تولى رئيس مباحث قسم شرطة المطرية ثم وكيل مفتش مباحث شرق القاهرة، وأخيرًا عمل مفتشًا بإدارة التحريات بمصلحة الأمن العام.

وضعت جماعة الإخوان الإرهابية العميد طاحون على قوائم اغتيالاتها، نظرا لكفاءته، وأطلق عناصرها طلقات الغدر والخيانة في ظهره.