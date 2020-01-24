شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عبيد.. شهيد قدّاس عيد الميلاد (بروفايل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بينما كانت أجراس الكنائس تدق لتعلن استعدادها استقبال المصلين في عيد القيامة المجيد، كان الرائد مصطفى عبيد، الضابط بقطاع المفرقعات بمديرية أمن القاهرة، يتواجد داخل مقر عمله بالدفاع المدنى في انتظار تلقى أي بلاغات طارئة، وفى تمام التاسعة والنصف صباح 6 يناير من العام الماضى، دق جرس الهاتف، يخبره طرف المكالمة- بوجود قنبلة بجوار «كنيسة أبوسيفين» بعزبة الهجانة في مدينة نصر، ليكون على موعد للقاء ربه.

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كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسى، اسم الشهيد «مصطفى عبيد»، خلال الاحتفال بالذكرى الـ68 لعيد الشرطة، والذى توجّه إلى مكان الحادث وارتدى بدلته الواقية وصعد أعلى سطح المنزل الذي تم زرع القنبلة فيه، وكان مواجها للكنيسة وأثناء تفكيكها انفجرت فيه لتحوّل جسده إلى أشلاء وترتفع أصوات صراخ الأهالى الذين شاهدوا جثته تتطاير في الهواء من قوة الانفجار، مضحيًا بنفسه ليمر قدّاس عيد الميلاد بسلام.

و«عبيد» ابن جزيرة الأحرام بمركز طوخ في القليوبية، أكمل مشوار زملائه بوزارة الداخلية، الذين قدّموا أرواحهم فداءً للوطن ودفعوا حياتهم ثمنًا لتراب هذا البلد، لم يكن غريبًا عليه، أن يضحى بحياته هو الآخر ويواجه الموت عن قرب، فمسيرة والده ومن قبله جده وضعته على طريق الشهادة، كونهما أبناء المؤسسة العسكرية.

أسرة «عبيد» قالت إن «الشهيد مصطفى» لم يبخل على بلده بروحه، بعد انتهاء احتفالات رأس السنة، لكنه وهو؛ الشهيد البطل والأب الذي ترك طفلين «يارا- 8 سنوات» و«سيف- 4 سنوات».