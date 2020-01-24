شكرا لقرائتكم خبر عن باسم فكري.. الشهيد البطل (بروفايل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسى، الخميس، خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ68، اسم الشهيد الرائد باسم فكرى، الذى قتل برصاص الغدر من قبل مجموعة من المسجلين خطرا فى مركز قوص فى قنا، أثناء حملة أمنية بقرية البراهمة بمركز قفط.

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الشهيد الرائد باسم فكرى، كان الابن الوحيد لأسرته على 3 فتيات تزوج وأنجب طفله الأول سليم، لكنه لم يستطع أن يغدق عليه بحنانه لكنه ترك له سيرة طيبة يعيش عليها أحفاده. جنازة الشهيد تحولت لمظاهرة شعبية شارك فيها الآلاف من أبناء محافظة قنا، ونعته زوجته الدكتورة رشا الخطيب، بأنه الفرحة الغالية التى راحت منها وتكرر نفس المشهد لها بعد ١٥ عاما بعدما فقدت والديها وأفراد أسرتها فى ذات المكان بعد انقلاب سيارتهم ونجت هى وشقيقتها الصغرى ليترك لها طريقا من الألم والسيرة الطيبة.

كان الشهيد الراحل باسم فكرى أحمد طه- 35 عاما، قد استشهد بطلق نارى فى الصدر، وأصيب كل من يمنى جمال حسن، 45 عاما، أمين شرطة، بطلق نارى فى الكتف اليسرى، وأشرف عباس أحمد، 42 عامًا، أمين شرطة، بكدمات وسحجات متفرقة، خلال مشاركتهم فى حملة أمنية لضبط مسجل خطر بقرية البراهمة.

وبعد أيام من الحادث لقى المتهم وليد البح، المتورط فى قتل الرائد باسم فكرى، حتفه فى تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة، خلال محاصرته بالمنطقة الجبلية.