شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للمرأة» يدرب رجال القضاء على قضايا العنف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظّم المجلس القومى للمرأة، أمس، لقاءً تشاوريًا لمقررات فروعه في المحافظات.

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وقالت أمل عبدالمنعم، مدير مكتب الشكاوى، إن فعاليات وأنشطة وحدة مناهضة العنف شملت إقامة نظام إحالة للمُعنَّفات بين قطاعات الصحة والعدل والخدمات الاجتماعية، من خلال دعم قدرات مقدمى الخدمة الصحية والتعاون مع المستشفيات بإنشاء وحدات دعم نفسى لإدارة إحالات السيدات المُعنَّفات.

وأضافت «أمل» أنه فيما يخص مُقدِّمى الخدمات في مجال العدالة، تم تدريب 470 وكيل نيابة، و438 قاضيًا، و82 طبيبًا شرعيًا على قضايا العنف، وبالأخص قضية ختان الإناث، بالإضافة إلى عقد اجتماعات تنسيقية دورية مع وزارات «التضامن والعدل والداخلية»، بهدف تفعيل نظام الإحالة لمنع تكرار حالات العنف، وتقديم الخدمات الأساسية للمرأة المُعنَّفة.

وأوضحت إيزيس حافظ، مدير عام الإدارة العامة للتدريب، أن المجلس بصدد تدشين حملة «لأنى رجل»، في يناير الجارى، بصورة مختلفة، إضافة إلى تنفيذ مشروع تعزيز المواطنة، بهدف إحياء بعض الحرف اليدوية في المدن والمحافظات الحدودية، مثل أسوان والوادى الجديد وحلايب وشلاتين وسيوة وشمال سيناء.