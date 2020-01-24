شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم الحاج: مجلدات جمال حمدان عن وصف مصر بـ140 جنيهًا في معرض الكتاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية للكتاب، إن اختيار جمال حمدان كشخصية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، لكونه أحد المفكرين في الجغرافيا الذي لعب دورا في ترسيخ الهوية المصرية، من خلال الربط بين الجغرافيا والتاريخ والاجتماع.

وأضاف رئيس الهيئة المصرية للكتاب خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مؤلف «شخصية مصر» لجمال حمدان سيكون متاح للجمهور بمجلداته الأربعة بـ 140 جنيه في حين أن سعره في دور النشر الخاصة أكثر من 200 جنيه.

وتابع الحاج على، أن كتاب وصف مصر يتضمن، وصف لشخصية مصر بكل قيمها وجوانب هويتها التي نحتاج تقديمها للشباب المصري.