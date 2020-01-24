شكرا لقرائتكم خبر عن «شريحة» داخل العين لفاقدي البصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار 122 طبيبا مصريا وعربيا وعالميا، شاركوا فى فعاليات مؤتمر القاهرة الدولى لأمراض شبكية العيون والجسم الزجاجى، تم خلاله استعراض احدث أجهزة النظر الصناعى واستعادة البصر عن طريق مبتكره الطبيب الألمانى ساش هليمت. وقال الدكتور إيهاب الريس، أستاذ طب وجراحة العيون، ورئيس المؤتمر، إنه تم استعراض التقنية الخاصة بمساعدة فاقدى البصر على النظر الصناعى، وهى عبارة عن شريحة تزرع داخل العين، بالإضافة إلى ارتداء المريض نظارة تعكس الرؤية، ويستطيع الرؤية بصورة طفيفة وتمييز الأشياء. وشدد الريس على ضرورة الكشف عقب الولادة يقى الأطفال من الإصابة بانقطاع الشبكية، التي لا يستطيع الطفل التعبير عن الشعور به، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأعراض التي يمكن أن يشكو منها الطفل ويبلغها لأبويه وتنذر بالإصابة بانقطاع الشبكية، إلا أن هذه الأعراض ليست أعراضا حاسمة، وهى رؤية ذبابة أمام العينين باستمرار، ورؤية وميض من النور باستمرار عند غلق العينين وفتحها.

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