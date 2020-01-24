شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري لطلاب الصيدلة» يقيم مؤتمرًا لـ 34 كلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة، مؤتمرا علميا يضم 34 كلية في الفترة من 29 إلى 31 يناير الجارى، لاستعراض بعض الأمراض وكيفية التعامل معها، وما هي الطرق الصحيحة لتشخيص الأمراض من خلال عدة مراحل تساعد الصيدلي على فهم دوره في المجتمع، لمواجهة سوق العمل.

ويقام المؤتمر على مرحلتين، الأولى هي إعداد وتأهيل الطلاب عن طريق المحاضرات العلمية والمهاراتية وورش العمل على يد نخبة من الأساتذة والصيادلة في مجالات مختلفة منها الصيدلة الإكلينيكية، أما المرحلة الثانية فهي مسابقة بين جميع الكليات وتشجيع روح المنافسة بين الطلاب واختيار الأمثل من بينهم لتمثيل الاتحاد خارج مصر.

الاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة، هو اكبر صرح لطلبة كلية الصيدلة لكونه موجود في 34 كلية صيدلة على مستوى الجمهورية، ويمثل اكثر من 5000 من الطلاب وحديثي التخرج من كليات الصيدلة.