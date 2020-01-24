شكرا لقرائتكم خبر عن قصر القامة.. الحل في التغذية و«هرمون النمو الصناعي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«قصر القامة»، أزمة تهدد الكثير من الأطفال فى مصر والدول النامية، خاصة بعدما ارتفعت نسبتها فى الدول النامية خلال الفترة الأخيرة، مقابل ارتفاع أطوال أبناء الدول المتقدمة، بما يؤثر نفسيا على من يصاب بهذا الأمر، وقد أوضح تقرير حديث لوزارة الصحة والسكان أن 27% من الأطفال تحت الخامسة يعانون قصر القامة، بزيادة قدرها 24% على المعدل المسموح به على منحنيات النمو، وهو مؤشر يعكس انتشار سوء التغذية فى هذه السن الحرجة من مراحل النمو، ويعتبر الاكتشاف المبكر لهذه المشكلة وعلاج أسبابها مؤشرا إيجابيا على صحة الطفل ومستقبله كبالغ وشاب.

الدكتور عماد حلمى، استشارى التغذية العلاجية، أكد أن قصر القامة له تأثير بالغ على الحالة النفسية، حيث يرى الشخص نفسه دائما أقصر من زملاء الدراسة، وأقاربه فى نفس السن، الذين يتمتعون بقامة طبيعية تعطيهم شكلا ألطف وجذابا وثقة فى أنفسهم وقت البلوغ، مشيرا إلى أن طول الطفل ونموه يعتمد على عوامل كثيرة ومتداخلة، لذلك تعد تغذية الأم أثناء الحمل من أهم العوامل التى تؤثر فى نمو الجنين وحتى 200 يوم بعد الولادة والتى تعتبر أسرع مراحل النمو.

وقال حلمى لـ«المصرى اليوم»: «يصل طول قامة الطفل فى المتوسط إلى 76 سم مع نهاية العام الأول، ثم ينشط بعد ذلك دور هرمون النمو حتى مرحلة المراهقة، والتى تعد ثانى أسرع مرحلة فى النمو، والتى تعتمد أساسا على هرمونات الذكورة والأنوثة، بالإضافة إلى هرمون النمو، وتمنح الشباب 20% من الطول النهائى لذلك يجب على الأبوين المتابعة الدورية للتزايد الطولى السنوى للطفل مع أطباء الأطفال لمتابعة طول الطفل ونموه ومقارنته بمنحنيات الطول».

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وشرح حلمى كيفية حساب الطول المتوقع عند البلوغ، عن طريق استخدام هذه المعادلة، بالنسبة للذكر = (طول الأم + طول الأب + 13) مقسوم على 2، أما للأنثى = (طول الأم+ طول الأب – 13) مقسوم على 2، مشددا على أن هناك خطأ شائعا ويجب الحذر منه وهو التأثير الايجابى لتمارين «العقلة» على الطول.

ويوضح حلمى أن التغذية الصحية، تساهم بشكل فعال فى الوقاية من قصر القامة، والذى يرتبط بنقص السعرات الكلية ونوعية الغذاء التى لا توفر احتياجات النمو، مثل البروتين الحيوانى ونقص الفيتامينات تحديدا (أ) و(د) و(ج)، والأملاح المعدنية مثل الزنك، والحديد، والنحاس، واليود، والكالسيوم، والفوسفور والماغنسيوم، مشيرا إلى أن فيتامين (د) يعد مهما للغاية، لدخوله فى عملية تكوين العظام، حيث يزيد من ترسيب الكالسيوم ومن نسبة الاستفادة من الكالسيوم الموجود بالجسم (ومصادره البيض والألبان)، أما فيتامين (هـ) فيقلل التأكسد الذى يتعرض له الجسم ويعمل على تنظيم عمل الهرمونات بالجسم.

وأضاف: «للكالسيوم والماغنسيوم دور مهم فى بناء وصحة العظام والأسنان، وتحتوى (مشتقات الألبان) واللحوم والأسماك والمأكولات البحرية والموز والخضروات الخضراء على كميات وفيرة من الماغنسيوم وما يزيد على 65% من كميته الموجودة فى الجسم تتركز فى العظام مع الكالسيوم والفوسفور حيث تعمل العناصر الثلاثة مجتمعة على تعزيز بنية العظام وتقويتها»، لافتا إلى أن للزنك دور فعال فى عمل الكثير من الهرمونات والأنزيمات بالجسم، التى لها دور فعال فى عملية تكوين العظام وترسيب الكالسيوم، فضلا عن عنصر اليود لأهميته فى تكوين هرمونات الغدة الدرقية المهمة لعمليات التمثيل الغذائى، والحرق بالجسم ومصادره المأكولات البحرية.

وأرجع استشارى التغذية العلاجية، قصر النمو إلى بعض المتلازمات المرضية والأمراض الوراثية، إضافة إلى نقص هرمون النمو المسؤول عن قصر القامة بنسبة 40 %، بحسب دراسة حديثة أجريت بمستشفيات جامعة أسيوط، خاصة إذا كان الطفل مصابا بالربو وتناول عقار الكورتيزون لفترات طويلة، حيث يكون للتغذية دور فى العلاج، ويمكن التأكد من ذلك بتحليل مستوى الهرمون فى الدم، بالإضافة لعمل أشعة للرسغ واليد للتعرف على مستوى نمو العظام، وعمل اختبارات لوظائف الكلى والغدة الدرقية، لتحديد كيفية إنتاج الجسم للهرمونات، وفى هذه الحالة يمكن علاج قصر القامة بشكل تام خاصة إذا تم تشخيصه مبكرا، قبل مرحلة البلوغ، أو لوقت قصير بعد البلوغ، أما إذا لم يعالج فسيؤدى لقصر القامة أو تأخر البلوغ ويحدث نقص الهرمون عندما لا تنتج الغدة النخامية ما يكفى منه.

ووفقا للدكتور عماد حلمى، فيمكن علاج نقص هرمون النمو عن طريق هرمونات النمو الاصطناعية، والذى بدأ فى منتصف 1980، ويؤخذ عن طريق الحقن فى الأنسجة الدهنية فى الجسم، مثل الجزء الخلفى من الذراعين كعلاج يومى لمدة وبجرعة يحددها الطبيب المعالج، موضحا أنه تتوافر فى مصر عدة بدائل لهرمون النمو مستوردة ومحلية بكفاءة عالية.