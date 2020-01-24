شكرا لقرائتكم خبر عن «الفيروس الغامض» يثير ذعر العالم.. و«الصحة» ترفع درجة الاستعداد للقصوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«الفيروس الغامض» ذاك هو الوصف الذي انتشر عالميا خلال الأيام الماضية، على خلفية وفاة وإصابة عدد من المواطنين نتيجة انتشار نوع غامض من الالتهاب الرئوى في مدينة ووهان الصينية، مما دفع منظمة الصحة العالمية لإصدار تحذيرات دولية، وفرضت السلطات الصينية حجرا صحيا على المصابين، وهو ما فعلته وزارة الصحة والسكان، حيث رفعت درجة الاستعداد القصوى بأقسام الحجر الصحى بمنافذ الدخول المختلفة لمصر (الجوية، البحرية، البرية).

ورغم أن عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس 3 حالات فقط حتى الآن بالإضافة إلى 139 حالة إصابة، فإن هناك مخاوف شديدة من تحوله إلى وباء يُشبه حمى التهاب الجهاز التنفسى الحاد «السارس» التي قتلت المئات في الفترة ما بين 2002 إلى 2003، ومازالت ذكريات تفشى الـ «سارس» في آسيا خلال تلك الفترة ماثلة في الأذهان، عندما ظهر في الصين وأودى بحياة نحو 800 شخص في أنحاء العالم.

ولعل من المفارقات أن فيروس «السارس» الذي تحول إلى وباء وانتشر في وقت قليل جدا إلى بلدان كثيرة، كانت بدايته أيضا من الصين، والآن وبعد 18 عاما شهدت الصين انتشار وباء جديد غير معروف السبب أو طرق الانتقال على وجه التحديد.

الدكتور عادل خطاب أستاذ الأمراض الصدرية والحساسية بكلية الطب جامعة عين شمس، قال لـ«المصرى اليوم»، إن الصين تشهد في هذه الفترة إجازة «السنة القمرية»، والتى يتوجه فيها الكثير من الصينيين خارج البلاد، وهذا يزيد من احتمالية انتقال الفيروس إلى بلدان أخرى، وبالفعل خلال الأسبوع الماضى تم اكتشاف حالات في اليابان وتايلاند، وبلغ عدد الوفيات حتى الآن 3 أشخاص.

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وأضاف خطاب، أن المؤشرات الأولية تشير إلى انتقال الفيروس من الحيوان إلى الإنسان وتم رصد حالات كثيرة في مدينة ووهان الصينية، ومؤخرا حدث تطور كبير وهو احتمالية وجود حالات مصابة نتيجة المخالطة لحالات مصابة بالمرض، وبالتالى هناك احتمالية لانتقاله من إنسان إلى إنسان، وهذا الأمر حال حدوثه فهو خطير للغاية ويستدعى التكاتف العالمى.

وتابع: منظمة الصحة العالمية قالت إنه مازال أمامها الكثير من الوقت للتأكد أن الفيروس الغامض قد ينتقل من إنسان لآخر، ولكن لحين التأكد لا بد من اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وأضاف خطاب، أن الفيروسات التي تسبب الالتهابات الرئوية وأمراض الجهاز التنفسى، من الممكن أن تكون بسيطة مثل الزكام والإنفلونزا ونزلات البرد العادية، وممكن أن تصل للالتهابات الرئوية والفشل التنفسى، وبالتالى لا بد من الحذر والحيطة، خاصة تجاه أي شخص مخالط للمتواجدين في البلدان التي ظهر بها الفيروس الغامض.

وقال الدكتور وجدى أمين، مدير إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة، لـ«المصرى اليوم»، إن الفيروسات تتغير في شكلها سنويا لدرجة أنه قد تنتج أنوع جديدة منها وليس للإنسان مناعة ضدها، أو ليس لها طبيعة معروفة.

وأوضح الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، أنه تتم مناظرة جميع المسافرين القادمين من المناطق التي ظهر بها المرض والعزل الفورى لأى حالة يشتبه في إصابتها بالمرض.