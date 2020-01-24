شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بإنشاء قسم لـ«التليف الرئوي» بالجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في الوقت الذي وافقت فيه وزارة الصحة، على تسجيل وإطلاق عقار جديد لعلاج مرض التليف الرئوى مجهول السبب، للمرة الأولى في مصر، بحضور أساتذة الأمراض الصدرية، طالب عدد من أساتذة الأمراض الصدرية، بضرورة إنشاء أقسام خاصة بمرض التليف الرئوى بالجامعات، لرصد الحالات المصابة ووضع برتوكولات للتعامل معها للمساهمة في إعداد حصر بأعداد هؤلاء المرضى على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى نشر الوعى بالمرض، خاصة التليف مجهول السبب ومناقشة أعراضه وأسبابه، وتسليط الضوء على أهمية التشخيص الصحيح والتقليل من خطر تفاقم المرض.

وقالت الدكتورة مايسة شرف الدين، أستاذ أمراض الصدر بكلية طب قصر العينى والرئيس السابق لقسم الأمراض الصدرية بجامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة هي الوحيدة بمصر التي يوجد بها قسم لمرضى التليف الرئوى، ويجب تعميم تلك التجربة بمختلف الجامعات للمساهمة في علاج هذا المرض، مشددة على ضرورة أهمية توعية المجتمع بخطورة مرض التليف الرئوى مجهول السبب (IPF)، كونه مرضا رئويا نادرا يصيب حوالى 5 ملايين مريض حول العالم، ويتسبب في معدلات وفيات مرتفعة تبلغ ما بين 70٪- 80٪، ويؤدى إلى الوفاة خلال سنوات من تاريخ التشخيص.

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وأضافت، أن التليف الرئوى مجهول السبب أكثر خطورة من جميع أنواع السرطانات، من حيث تفاقم المرض وتدهور حالة المريض ويصيب نحو 14- 43 شخصا بين كل 100 ألف نسمة على مستوى العالم، ويصيب الأشخاص فوق سن الخمسين بشكل أساسى، كما أنه يصيب الرجال أكثر من النساء.

وأشارت إلى أن أعراض المرض تتمثل في انقطاع النفس خلال النشاط، وسعال جاف ومستمر، وضيق في الصدر، وصعوبة في التنفس بما يقلل من مقدار الأكسجين الذي تزود به الرئتان الأعضاء الرئيسية للجسم، موضحة أن مسببات المرض غير واضحة حتى الآن، وهناك بعض عوامل الخطر والتى تتضمن كلا من التدخين، والإصابات الرئوية، وتاريخ الإصابة بالمرض في العائلة، والارتجاع غير الطبيعى لحمض المعدة، والتعرض للعوامل البيئية والإصابات الفيروسية المزمنة.

ونوه الدكتور ياسر مصطفى، رئيس قسم الأمراض الصدرية ووحدة العناية المركزة بجامعة عين شمس، بأهمية توعية المرضى بوجود وخطورة هذا المرض ومضاعفاته، مشيرا إلى وجود بعض التحديات في مرحلة تشخيص مرض التليف الرئوى مجهول السبب، وهى أن متوسط الزمن بين حدوث الأعراض الأولية والتشخيص يتراوح ما بين سنة واثنتين، كما يحدث خطأ في التشخيص المبدئى في حوالى نصف حالات المرضى بسبب تشابه الأعراض مع الأمراض التنفسية الأخرى مثل مرض الانسداد الرئوى المزمن (COPD)، والربو، وقصور القلب، وذلك لأن تشخيص المرض يتطلب اختبارات تشخيصية معينة، مثل تصوير الرئة باستخدام أشعة مقطعية عالية الدقة.

وأشار الدكتور محمد حلمى زيدان، أستاذ أمراض الصدر بجامعة الإسكندرية، إلى أن هناك حاجة ماسة إلى إيجاد علاجات آمنة وفعالة من أجل تغيير مسار مرض التليف الرئوى مجهول السبب من خلال إبطاء تفاقمه، مشددًا أن العقار الجديد هو أفضل الخيارات العلاجية الموجودة حاليًا لقيامه بتقليل من خطورة التفاقم الحاد بنسبة 68%، وتطور المرض بنسبة 50٪ لدى مختلف فئات مرضى التليف الرئوى مجهول السبب، ويقوم المحافظة على جودة الحالة الصحية للمريض، ذلك وفقًا للتوصيات الصادرة عام 2015 عن الجمعية الأمريكية للأمراض الصدرية والجمعية الأوروبية للأمراض التنفسية والجمعية اليابانية للأمراض التنفسية والجمعية الأمريكية اللاتينية للأمراض الصدرية مجتمعة.