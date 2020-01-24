شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عكاشة: «المجانين في نعيم» خطأ علمي وكلنا مرضى لمدة ساعتين يوميًّا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرارًا للحملة الوطنية لإزالة وصمة المرض النفسى التي أطلقها العام الماضى، استعرض الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسى، مستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية، في مؤتمر التوعية بمرض الصرع، وعلاقته بالطب النفسى، الذي أقيم بجامعة عين شمس، عدة حقائق وأرقام ومفاهيم مغلوطة عن المرض النفسى في مصر، مطالبا برفع درجة الوعى الشعبى بالأمراض النفسية، وكيفية التعايش معها بشكل سليم.

وكشف «عكاشة» أن المصريين القدماء كانوا يعتقدون أن المرض النفسى هو أمراض قلب أو يوجد في الرحم، وذكروا كل أعراضه في بردية «إير» المخصصة لأمراض القلب، وبردية «كاهون» عن أمراض الرحم، مشيرًا إلى وجود علاقة بين تحسن الصحة النفسية والعائد الاقتصادى، لأن استثمار كل دولار أمريكى في علاج الاكتئاب، أو القلق، يحقق عائدات قدرها أربعة أضعاف قدرة الفرد على العمل، ولذلك يجب الاهتمام بعلاج المرضى النفسيين والتخلص من تلك الوصمة. وأكد «عكاشة» أن جميعنا «مرضى عقليين» لمدة ساعتين يوميًّا، فالأحلام عبارة عن هلاوس وخيالات وضلالات، ونعيش لمدة 90 دقيقة من النوم الحالم، تتناوب مع ساعتين من النوم غير الحالم، وهذا ما يطلق عليه المرض النفسى الذهانى. أي زحف الأحلام والخيالات إلى اليقظة.

وصحح عكاشة 20 اعتقادا خاطئا، عن المرض النفسى وهى:

1- الفصام ليس ازدواجًا في الشخصية، وإنما اضطراب في محتوى وشكل التفكير، والإحساس والعواطف والتصرفات والانفعالات.

2- الفصام ليس سببه الأرواح الشريرة أو السحر أو الحسد، والحقيقة أنه يمكن علاجه لأنه مرض «عضوى بالمخ» وهو عبارة عن اضطراب كيميائى في توصيلات الدوائر العصبية في المخ.

3- المريض النفسى يتم شفاؤه، والحقيقة أن الفصام ليس مرضًا يتدهور بصفة مستمرة، بل هناك نسبة كبيرة تشفى منه بالعلاج.

4- فشل الأهل في التربية والتنشئة لا يسبب المرض النفسى، حيث لا يوجد حتى الآن دليل على أن الجو الأسرى، أو سوء التربية يسبب المرض النفسى.

5- الاضطراب النفسى ليس «معديًا».

6- معظم المرضى قادرون على ممارسة حياتهم بشكل طبيعى، وقادرون على العمل، بل يساعدهم على الشفاء، ويشعرهم بدورهم وأهميتهم في الحياة.

7- المضطرب نفسيًّا يستطيع التفكير، فهناك فرق بين الفصام، والعجز الذهنى، فالتخلف أو التأخر العقلى، هو توقف أو بطء النمو العقلى، في حين أن الفصام هو اضطراب في التفكير والعواطف والتصرفات، وغالبا ما يظهر في فترة المراهقة المتأخرة، أو ما بعدها.

8- الدراسات الحديثة أثبتت ضرورة دمج المرضى النفسيين داخل المجتمع، وليس حجزهم في المستشفى، ويمكن علاجهم داخل أسرهم، وحاليا يتم علاج 99% من مرضى الفصام، خارج المستشفى.

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9- الحجز أو الحجر على المرضى النفسيين، يتسبب في سوء الحالة النفسية لهم.

10- العادة الشبابية التي تتنشر بين أعمار 17 و23 عامًا، لا تسبب الفصام.

11- أثبتت الدراسات أن العنف لدى المرضى النفسيين أقل من الأشخاص الطبيعيين، فنسبة 85% من العنف والقتل في الأسر، لأشخاص طبيعيين.

12- المرض النفسى قد يصيب الأتقياء والصالحين، لأنه مرض عضوى وليس خروجًا عن الدين أو ضعفًا في الأخلاق.

13- الأدوية النفسية ليست مهدئات تؤدى إلى الإدمان طالما أنها تحت إشراف طبى، وقد أثبتت فعاليتها في علاج أمراض عضوية أخرى كالصداع النصفى، والجهاز الحركى.

14- الأدوية النفسية لها فائدة كبيرة، ويجب أن تُقضى فترة العلاج كاملة مهما طالت، مع تعديل الجرعات.

15- العلاج النفسى هو منظومة متكاملة تشمل الأدوية والجلسات والعلاج السلوكى والمعرفى والاجتماعى والمساندة الأسرية، وليس مجرد جلسات كلامية مع الطبيب.

16- بناء صورة ذهنية عن الفصام، مما تقدمه وسائل الإعلام، والحقيقة أن وسائل الإعلام اعتمدت في ذلك على مرضى الفصام ذوى الحالات المزمنة غير القابلة للشفاء.

17- الذي يلجأ للطبيب النفسى ليس مجنونًا، وهى الوصمة التي لحقت بالطب النفسى بسبب قلة الوعى والمعرفة والإلمام بطبيعة المرض، والخوف من «كلام الناس».

18- الطبيب النفسى لا يتأثر بالمهنة، أو يصبح غير متزن، وغريب الأطوار، فلقد أثبتت الدراسات أن الأطباء النفسيين أكثر الأطباء استقرارا نفسيا.

19- المريض النفسى يعى ما يحدث له، ويشعر بالألم، فالمعاناة النفسية وألمها أكثر شدة وحدة، لدرجة أنها تقود صاحبها إلى الانتحار، فالموروث الشعبى «المجانين في نعيم» خاطئ تماما.

20- الطب النفسى لا يؤمن بالسحر والجن والحسد، فهو مثل معظم الأمراض، أسبابه في الجسد وخاصة الدماغ.