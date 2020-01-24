شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء تطبيق قرار تخفيض تذاكر المواقع والمتاحف الأثرية 50% للمصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ اليوم الجمعة المناطق الأثرية والمتاحف فى تطبيق خصم الـ50% خلال فترة إجازة نصف العام الدراسى، وذلك فى إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تنشيط السياحة الداخلية والترويج لها وتشجيع المصريين على زيارة المواقع والمتاحف الأثرية بصورة أكبر ورفع الوعى الأثرى والسياحى بين مختلف فئات المجتمع المصرى.

وكان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، أصدر قرارًا بتخفيض أسعار تذاكر المواقع والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة للمصريين بنسبة 50%، وذلك خلال فترة إجازة نصف العام الدراسى، والتى ستبدأ من اليوم الجمعة 24يناير وحتى 7 فبراير من العام الجارى.

وأوضح د. مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن نسبة التخفيض ستشمل الزائرين المصريين (الكبار) بحيث يدفع جميع الزائرين المصريين أسعار التذاكر الخاصة بالطلاب المصريين.

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كما ستنظم جميع المتاحف الأثرية جولات إرشادية وتعريفية مجاناً للزائرين المصريين.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للآثار، كان قد أصدر قرارًا بالموافقة على دخول الطلاب المصريين بالتعليم الأساسى من المرحلة الابتدائية والإعدادية، إلى جميع المواقع والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة مجانًا، وكذلك دخول أسر الشهداء وأرباب المعاشات من 60 عامًا فيما فوق مجانًا بالبطاقة الشخصية.

وكان المجلس الأعلى للآثار قد أقر الموافقة على تعديل أسعار تذاكر دخول بعض المناطق الأثرية والمتاحف للمصريين والأجانب، على أن تطبق اعتبارًا من أول نوفمبر 2020، وضمت التعديلات كل من محافظات "أسوان، الأقصر، القاهرة، الجيزة"، وذلك لرفع الموارد فى وزارة الآثار، بعد أن تبين أن الزيارة للمناطق الأثرية فى مصر تحتاج إلى إعادة تحديد أسعار تتناسب مع قيمة حضارتنا القديمة.