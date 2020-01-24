شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستضيف أسبوع الصلاة من أجل الوحدة الأربعاء بالكاتدرائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية للمرة الأولى أسبوع الصلاة من أجل الوحدة بين الطوائف وذلك يوم الأربعاء 29 يناير الجاري، ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، أسبوع الصلاة من أجل الوحدة ثم يلقي عظته الأسبوعية بمشاركة الطوائف المسيحية المختلفة وممثلي الكنائس المسيحية الثلاثة الكبرى، ومجلس كنائس مصر.

كان مجلس كنائس مصر الذى ينظم تلك الاحتفالية السنوية، قد عقد آخر اجتماعاته في ديسمبر الماضي حيث استقبل المطران منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، أعضاء لجنة الأمانة العامة والمجلس التنفيذي لمجلس كنائس مصر خلال اجتماعهم لأجل وضع الخطة الأولية للعام الجديد 2020

حضر الاجتماع كل من "الأب بولس جرس" الأمين العام لمجلس كنائس مصر، والأب بيشوى رسمى من الكنيسة الكاثوليكية "رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس، كما حضر أيضًا الأنبا ميخائيل أسقف عام منطقة حدائق القبة، والقس بيشوى حلمى من الكنيسة الأرثوذكسية، الأب نيكولا فانوس من كنيسة الروم الأرثوذكس، وأيضًا القس يشوع بخيت والقس حمدى صدقى من الكنيسة الأسقفية.

Advertisements

أكد المطران منير حنا على ضرورة الوقوف على أرضية مشتركة فى الخدمة بين كل الطوائف الأعضاء في مجلس كنائس مصر مثل قضايا المرأة وتفعيل دور لجنة الحوار اللاهوتى لإظهار مدى فاعلية المجلس وسد الفجوة بين الكنائس المختلفة.

وناقشت اللجنة فى الاجتماع عدد من المستجدات المتعلقة بنشاط المجلس خلال السنة الماضية، عن طريق طرح أنشطة اللجان المختلفة كلجنة المرأة حيث تم استعراض أنشطة اللجنة فى الفترة السابقة، وطرح توصيات دور الأسرة فى معالجة ومواجهة التفكك الأسرى.

وقدم المجلس تقريرا عن عمل لجنة الكهنة والرعاة وما تم من أنشطة منها فى مؤتمر كيف نقدم الإيمان المسيحى بشكل عصرى والذي عقد ضمن أنشطة اللجنة كما تم مناقشة تنسيق أسبوع الصلاة العالمى وتوسيع نطاقه خارج القاهرة فى السنة الجديدة ليشمل أسيوط، المنيا، الإسكندرية.