شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاث وزراء يطلقون سلسلة "رؤية للفكر المستنير" اليوم بمعرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطلق كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، سلسلة رؤية للفكر المستنير من إصدارات الهيئة العامة للكتاب بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وذلك بالقاعة الرئيسية للمحاضرات والندوات قاعة جمال حمدان بلازا (١)، وذلك اليوم الجمعة، الساعة الخامسة مساء والدعوة عامة.

ويؤدى وزير الأوقاف، خطبة بعنوان واجبنا نحو أسر شهدائنا وأن نوفر لهم الحياة الآمنة المستقرة، فقد استشهد آباؤهم من أجل أن يوفروا لنا هذه الحياة، وأن نحسن تأهيل أبنائهم، وإنزال الأكفاء المنزلة التى يستحقونها، وأن رعاية أسر الشهداء تعد من العرفان بالجميل، والاعتراف بالفضل، ومجازاة لبعض حقوقهم الواجبة علينا، وعلينا أن نعلم علم اليقين أن تضحيات شهدائنا تاج على جبين الوطن، وعلى جبين كل مصرى مخلص لوطنه.