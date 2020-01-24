تعرف على أضرار النظارات الشمسية الشعبية على العين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتشر فى شوارعنا بائعو النظارات الشمسية "الشعبى"، ويقبل على الشراء أعداد كبيرة من المواطنين، ولا يعلموا مدى الضرر الذى تسببه هذه النوعية من النظارات، ولا الخامات التى تصنع منها، خاصة أنها تتعامل مع أهم جزء حساس فى الجسم وهى العين وأضرارها تؤثر بشكل مباشر على العين والرؤية وعدسة العين. ويوضح ”الخليج 365” في النقاط التالية مخاطر النظارات الشمسية المضروبة التى تباع على أرصفة الشوارع ومع الباعة الجائلين. 1- التأثير على الشبكية وعلى عدسة العين. 2-تضعف النظر بعت فترة من استخدامها. 3- التسبب فى تكوين عتامة على العين مع تكرار استخدامها لفترات كبيرة. Advertisements 4- التسبب فى التهابات وحساسية للبشرة. 5- تصنع من خامات رديئة تتفاعل مع الشمس ما يؤثر علي العين. 6- بعضها يصنع من بلاستك القمامة. 7- تمرر أكثر كمية من الأشعة الضارة للعين. 8- تصنع بأماكن لا تخضع لأى رقابة.

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