شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الجمعة 24/1/2020 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد اليوم الجمعة القاهرة الكبرى، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، فيما يشهد الوجه البحرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار على مناطق متفرقة والرياح معتدلة ، بينما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار على مناطق متفرقة والرياح نشطة واضطراب فى الملاحة البحرية.

كما يتوقع الخبراء أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار على مناطق متفرقة والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا ونشاط للرياح واضطراب بالملاحة البحرية، فيما يشهد شمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا غائم أحيانا والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 16

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 11 والعظمى 16

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 12 والعظمى 16

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 10 والعظمى 15

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 16

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 11 والعظمى 16

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 09 والعظمى 15

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 09 والعظمى 15

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 02 والعظمى 16

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 11 والعظمى 19

Advertisements

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 01 والعظمى 09

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 10 والعظمى 15

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 07 والعظمى 17

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 06 والعظمى 18

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 06 والعظمى 19

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 09 والعظمى 20

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 09 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 06 والعظمى 19

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 14 والعظمى 19

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 14 والعظمى 19