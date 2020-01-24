شكرا لقرائتكم خبر عن 40 عارضة من مختلف دول العالم تتسابق اليوم فى الغردقة على لقب "الأجمل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف الغردقة اليوم الجمعة فعاليات الحفل الختامى للمسابقة الدولية الشهيرة لاختيار أجمل وأفضل عارضة أزياء فى العالم "Top Model of the World"، لإعلان الفائزة باللقب والوصيفتين، وتتنافس فى المسابقة 40 عارضة من أجمل العارضات من مختلف دول العالم.

وأنهت مدينة الغردقة استعداداتها للحفل الختامى لمسابقة أفضل عارضة أزياء فى العالم، كما أنهت اللجنة المنظمة للمسابقة ترتيبات الحفل الختامى وإعلان الفائزة باللقب والوصيفتين، ومن المقرر أن يشهد الحفل عدة فقرات فنية واستعراضية وإعلان من وصلت من العارضات للتصفيات النهائية قبل إجراء المسابقة الختامية من خلال لجنة التحكيم وإعلان الفائزة، ويحظى الحفل بتغطية إعلامية عالمية وبث فعالياته على الهواء مباشرة من مدينة الغردقة.

وتستضيف فعاليات المسابقة إحدى منتجعات رجل الأعمال حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، وأكد الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة أن إقامة مثل تلك الأحداث والفعاليات التى تحظى بمتابعة عالمية يصب فى صالح السياحة المصرية، باعتباره وسيلة جيدة للدعاية والتنشيط السياحى، وتأكيد على أمن وأمان مصر، وأوضح أن المقاصد السياحية الكبرى تسارع لإقامة مثل تلك المسابقات لأهميتها الترويجية والدعائية.

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وأشار إلى أن مصر فازت بتنظيم تلك الدورة رقم 26 من هذه المسابقة الشهيرة عالميًا بعد منافسة قوية مع دول ومقاصد سياحية عديدة حول العالم سعت لتنظيمها، وانتهت بالمنافسة بين مصر وألمانيا فى التصفيات وفازت بتنظيمها الغردقة نظرًا لسمعتها السياحية المتميزة والإمكانيات التى تم توفيرها لنجاح المسابقة.

وأضاف الشاعر، أن مدينة الغردقة تتمتع بسمعة سياحية عالمية فريدة ومتميزة خاصة فى مجال السياحة الشاطئية، إلا أن إقامة مثل هذه المسابقات الدولية الشهيرة تؤكد ريادة الغردقة والبحر الأحمر فى مجال سياحة المؤتمرات وقدرتها على استضافة الأحداث العالمية المهمة التى تحظى باهتمام عالمى.

وقد قامت العارضات بجولة داخل معبد الأقصر استغرقت عدة ساعات استمتعوا خلالها بالآثار التاريخية بالمعبد وسط حالة من الإعجاب والانبهار الكبير بالآثار الفرعونية الخالدة، وقامت بالتقاط صور وفيديوهات عديدة من داخل المعبد، ونشرت العارضات تلك الصور والفيديوهات على حساباتهم المختلفة بوسائل التواصل الاجتماعى التى تضم ملايين المتابعين حول العالم، مؤكدات إعجابهن الشديد بالآثار المصرية التى لامثيل لها موجهات الدعوة للجميع حول العالم بزيارة مصر .. كما تجمعت العارضات فى صورة جماعية وفيديو مؤكدات فى صوت واحد "نحب مصر" وشاركن تلك الفيديوهات.

كما تم تنظيم رحلة بـ"الفلوكة" للعارضات فى نيل الأقصر الرائع مؤكدين أنها رحلة الأحلام بالنسبة لهم وأنهن سيعدن مرات أخرى الى مصر كسائحين مع عائلاتهم وأصدقائهم، وقد عادت العارضات مرة أخرى الى الغردقة لاستكمال فعاليات المسابقة لاختيار أفضل عارضة أزياء فى العالم، والتى تقام حفلتها الختامية مساء الجمعة المقبل بالغردقة.