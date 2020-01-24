شكرا لقرائتكم خبر عن نائب ديمقراطى: ترامب يعيد فتح ملف التدخلات الروسية للتعتيم على قضية العزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم مدراء مجلس النواب من الحزب الديمقراطي الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بإعادة تسليط الضوء على ملف التدخلات الروسية فى انتخابات 2016، للتعتيم على اجراءات محاكمته بهدف العزل، بتهم ممارسة ضغوط على أوكرانيا، لإرغامها على التدخل فى الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.

وبحسب ما نشرته شبكة سى إن إن الأمريكية، ووفقاً لشهود عدلوا فى شهاداتهم فى تحقيقات قضية العزل بمجلس النواب، وإحاطات مخابراتية سرية قدمت إلى أعضاء مجلس الشيوخ الذي ينظر حالياً ملف العزل، "دفع الكرملين نظرية المؤامرة هذه لصرف الانتباه عن التدخل الروسي في انتخابات عام 2016".

وفي جلسة اليوم، قال النائب آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي إن ترامب "يدفع نقاط الحديث في الكرملين" إلى أوكرانيا، وهذا ليس هو الموضوع الوحيد الذي ربط فيه ترامب تعليقاته العامة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ دخوله الساحة السياسية ، مشيرا إلى أن ترامب غالبًا ما ينفصل عن الجمهوريين ويتبنى لغة ودية مع الكرملين خاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية.

وبحسب تقرير نشرته شبكة سى إن إن ، يعتبر الحديث عن قتال داعش أحد الامثلة حيث انه بعد الإعلان عن الانسحاب من سوريا العام الماضي، كرر ترامب إشادته بروسيا فيما يتعلق بمكافحة داعش وقال : "إن روسيا تكره داعش بقدر ما تفعل الولايات المتحدة" وأنهم شركاء متساوون في المعركة، لكن تعليقات ترامب لا تعكس الواقع على الأرض فمنذ التدخل في سوريا في عام 2015 ، ركز الجيش الروسي غاراته الجوية على المتمردين المناهضين للحكومة ، وليس على داعش.

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والمثال الثاني هو ضم شبه جزيرة القرم: قال ترامب ذات مرة إن بوتين "قام بعمل رائع" عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014، وكان تعليقه هذا خلال الحملة الرئاسية لعام 2016 ، فى كسر واضح لأسس السياسة الأمريكية.

وأشار إلى أنه كان على ما يرام إذا احتفظت روسيا بالأراضي الأوكرانية وكرر الحديث في الكرملين ، قائلاً: "إن شعب القرم ، من ما سمعت ، يفضلون أن يكونوا مع روسيا أكثر من المكان الذي كانوا فيه"