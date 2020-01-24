شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو قيود صارمة وإتيكيت قاسى .. ضريبة الحياة فى جنة ملكة إنجلترا والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

في أي عائلة هناك تقاليد وعادات غريبة ، لكن الحياة اليومية للعائلة المالكة تحكمها التقاليد، وعلى مدار عشرات السنين اتسمت العائلة الملكية بزيها الذي لا تشوبه شائبة، بهيبة لا تخلو من الرتابة والقواعد الصارمة.

بهذه العبارة يمكن وصف الحياة داخل القصور الملكية، أزمة تجريد الأمير هاري وميجان ماركل من صفتهما الملكية فى بريطانيا كشفت أسرار خاصة، وبينت الواقعة كواليس وتفاصيل الحياة خلف القصور من بين تلك القيود.

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إذا وقفت الملكة، فعلى الجميع الوقوف.. وإذا توقفت عن الأكل، فعلى الجميع التوقف، على ورثة العرش السفر بشكل منفصل، لكن الأمير وليام وكيت غيرا هذه القاعدة.

بعد الساعة 6 مساء، يجب أن تغير النساء القبعات ليضعن التيجان في المناسبات، لا زواج داخل الأسرة دون إذن من الملكة إليزابيث، وباقات الزفاف يجب أن تحتوي على نبات الآس العطرى لأنه يرمز إلى الحب والأمل، وعلى الملكة ارتداء الملابس الملونة الزاهية وفقا لبرتوكول وذلك لتمييزها بين الحضور ، وفساتين الزفاف تتطلب موافقة من الملكة أيضاً.

لا يمكن تناول محار البحر أو إضافة الثوم على الوجبات الملكية ، وهناك طريقة معينة لاحتساء الشاى، تتضمن وضع أوراق الشاى فى إبريق ،وللترفيه فى القيود الملكية نصيب..

لعبة "مونوبولى" على سبيل المثال ممنوعة بأمر الملكة لأنها "شريرة" فلو كان القرار بيدك .. هل تختار حياة مماثلة ؟!