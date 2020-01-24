شكرا لقرائتكم خبر عن هلال جمادى الآخر يولد اليوم.. وأول أيام الشهر فلكيًا الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يولد هلال شهر جمادى الآخر مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الحادية عشرة والدقيقة 42 ليلاً بتوقيت القاهرة المحلى اليوم الجمعة 29 من جمادى الأولى 1441 هجريًا الموافق 24 يناير الجارى وهو يوم الرؤية.

وكشفت الحسابات الفلكية، أنه يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم وهو يوم الرؤية فى مدينة القاهرة، وكذلك فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، وبذلك يكون يوم غدًا السبت 25 يناير الجارى هو المتمم لشهر جمادى الأولى لعام 1441 هجريا وتكون غرة شهر جمادى الأخرة لعام 1441 هجريا فلكيا الأحد المقبل 26 يناير الجارى.

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ومن خلال متابعة حركة هذا الأجرام وحسابها اتخذ الإنسان منذ القدم هذه الحسابات لتحديد التقويم، والتقويم هى الترجمة العربية لكلمة "calendar" أى أول يوم من الشهر.

ونظام التقويم الهجرى فيعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى "1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.