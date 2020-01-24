شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو"قابلوه صدفه بهولندا" مصريون يلقنون المقاول الهارب درسا في الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقن مجموعة من المصريين المقيمين في هولندا، درساً قاسياً في الوطنية والشرف وحب الوطن، للمقاول الهارب محمد علي، حيث بدأ الأمر عندما كان عدد من المصريين يسيرون بأحد الشوارع وشاهدوا المقاول الهارب بالصدفة، فاستوقفوه وصوروه أثناء تلقينه الدرس، حيث قال أحدهم: "أنا قابلت محمد على في هولندا وبقولك السيسي ماشي في دمي.. وممكن أعمل معاك مشكلة لكن أنا بحب المصريين كلهم.. ولولا السيسي يا محمد كنا انتهينا كمصريين وهو اللي حامينا".

واستكمل المصري الشهم حديثه في الفيديو: "الريس السيسي أصلح واحد للبلد، وإن شاء الله 25 يناير هتكون حفلة للرئيس السيسي، واللي هينزل هيهتف للسيسي وبس، لأن الأمان كله في وجود الرئيس السيسي، وأنا أحبه واحترمه زي أبويا أو اخويا الكبير وهو أصلح شخص للبلد في الوقت اللي احنا فيه ده، والبلد بتتقدم، وشكلك كدة مروحتش مصر بقالك كتير ومتعرفش اللي بيحصل، مشاريع وطرق وكباري واستثمارات، والشعب المصري كله مع الرئيس السيسي".