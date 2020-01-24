شكرا لقرائتكم خبر عن قطريليكس تكشف دعم تميم لجمعية "قطر الخيرية" الممول الرئيسى للتنظيمات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع قطريليكس، إن جمعية قطر الخيرية تلعب دورًا مشبوهًا فى تمويل الإرهاب ونشره على المنطقة عربياً وإفريقياً، بل امتدت الأيادى الخبيثة إلى أوروبا، وحتى أكثر الدول ثراء بالقارة العجوز.

وأضاف تقرير نشره الموقع أن المؤسسة كونت صلات مشبوهة مع من وصفتهم بـ"المتطرفين" فى الجزء السويسرى الناطق بالفرنسية، وكان الأبرز من بين هؤلاء المتطرفين الثنائى محمد كرموس ونادية كرموس اللّذين تلقَّيا الدعم المفرط من مؤسسة قطر الخيرية على حد تعبيرها.

وكانت منحتهم سويسرا الجنسية عن حسن نيّة في عام 2010 وهما من أصل جزائرى. ومن المبالغ التى خصصتها قطر الخيرية مساعدات قدرها 3.6 مليون فرنك من أجل تمويل مشاريع إخوانية مرتبطة جميعها بالثنائي كرموس، وتساعد قطر الخيرية "الإخوان" بشكل عام للتغلغل فى سويسرا، ولاسيما من خلال بناء المساجد.

Advertisements

وذكر الموقع أن تميم لم يتوقف عن إنفاق مليارات الريالات القطرية لدعم الجماعة الإرهابية فى كل دول العالم، حيث عمل على تحوَّيل "مؤسسة قطر الخيرية" لأكبر داعم مادى للإرهاب فى العالم.

وقالت مصادر، إن المُعارض السورى "نذير الحكيم" – أحد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، تلقى مبالغ طائلة من "قطر الخيرية" لصالح جمعية تربوية في مدينة "ليون" الفرنسية تسمى بـ"الكندى" وهي جمعية تم تأسيسها فى عام 2007.

وأكدت المصادر، أن الحكيم الذى يترأس حاليًا مجموعة مدارس الكندى ويعمل عضوًا في الهيئة السياسية بالائتلاف السوري المعارض والذي يشارك في تأسيس المجلس الوطني السوري بالدوحة، كان قد اعترف علانية بأن جمعيته تملك 2000 مقاتل فى سوريا يحاربون تحت لواء جبهة "النصرة"، وأن وثائق سرية أكدت تلقي "الحكيم" مبالغ طائلة لتكوين جيش من المرتزقة يعمل تحت إمرة الإخوان خادمًا لأجنداتهم، فإلى متى يستمر تميم فى تبديد ثرواتنا على الإرهاب والإرهابيين؟