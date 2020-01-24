شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال إصلاح كوبرى تحيا مصر باتجاه شبرا وسط تواجد الخدمات المرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عينت إدارتا المرور بمديرتى أمن "القاهرة والجيزة" الخدمات اللازمة لمواجهة أية كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، منذ قليل بالتزامن مع انطلاق الأعمال الهادفة لتركيب فواصل التمدد الدائمة لكوبرى النيل الشرقى "كوبرى تحيا مصر" واستكمال تركيب فواصل المطالع والمنازل بمنطقة شبرا.

واستدعت الأعمال إغلاق نصف الاتجاه بالتناوب لكل مطلع ومنزل، مع إغلاق الاتجاه القبلى للقادم من الطريق الدائرى إلى مناطق شبرا بداية من من منتصف هذا الليل الجمعة وحتى 25 فبراير المقبل.

كما استدعت إغلاق الاتجاه البحرى القادم من مناطق شبرا إلى الطريق الدائرى بداية من يوم الجمعة الموافق 25/2 حتى يوم 27 مارس 2020، ويتم تسيير حركة المرور فى الاتجاه البحرى ، وتحويله إلى اتجاهين مع عمل الفواصل اللازمة بين الإتجاهين بشكل مؤقت ، مع وضع العلامات الإرشادية اللازمة وتوسيع مخرج التحويلة أعلى منطقة شبرا لتسهيل حركة المرور، بالإضافة إلى تشغيل الممشى الزجاجى فى الإتجاه البحرى وغلق الممشى فى الإتجاه القبلى ، ونقل الخدمات الأمنية مع بداية أعمال تركيب الفواصل.

ويتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتنظيم الحركة المرورية ووضع المساعدات الفنية والعلامات الإرشادية اللازمة لتأمين منطقة الأعمال.

وكثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة وتشديد الحملات على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيف حملات على سيارات النقل، مما يحملون الركاب بالصندوق الخلفى وحملات الرادار والكشف عن الإطارات والكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.

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وعززت، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

وشنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

كما شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وأسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 13 سيارة متروكة و دراجة بخارية، خشية استخدمها فى العمليات الإرهابية، منها 6 سيارات تم تسليمها لمالكها و3 سيارات تم حجزها بالأقسام و المراكز، وتم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.