شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الصحة: مبادرة للحد من انتشار العدوى بصالونات التجميل والأندية والصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. صرف 500 جنيه للعاملين بجامعة القاهرة لجهودهم بامتحانات الفصل الدراسى الأول التعليم: طلاب الصف الأول الثانوى أدوا امتحان الكيمياء وفق النظام الجديد دون مشكلات فقرات فنية باللغة الإنجليزية لرياض أطفال الأزهر فى معرض الكتاب.. صور من 30 إلى 400 جنيه.. اعرف غرامات مخالفات الركاب فى المترو فريق التدخل السريع بالتضامن ينقذ مسن مريض بلا مأوى بالشارع وينقله مستشفى إلغاء إجازة يوم الجمعة للعاملين بجهاز حماية المستهلك لتلقى شكاوى المواطنين الصحة: مبادرة للحد من انتشار العدوى وتوعية 2375 صالون تجميل وناد صحى Advertisements الطقس غدا.. أجواء شديدة البرودة وأمطار وشبورة ودرجات تقترب من الصفر القاتل الصامت.. كيف تؤدى سخانات الغاز والتدفئة بالخشب للوفاة فورا (فيديو) وزيرة الصحة تستقبل نظيرها السودانى لدعم المنظومة الصحية بالدولة الشقيقة نجوم ذات الكرسى والدب الأكبر أشهر مجموعات تزين سماء مصر وترى بالعين للمصريين بالخارج .. إزاى تشارك فى برنامج أبناء الجيلين الثانى والثالث لزيارة مصر حملات التوعية بالتأمين الصحى الشامل تصل للساحات الشعبية والتجمعات بالأقصر "الطفولة والأمومة" يمنع زواج طفلة يتيمة الأبوين فى محافظة سوهاج وزير الأوقاف يتحدث عن منزلة الشهداء وحقوق أسرهم فى خطبة الجمعة غدا الأوقاف: افتتاح فعاليات مشروع المائة عالم الأحد المقبل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار × 24 ساعة.. الصحة: مبادرة للحد من انتشار العدوى بصالونات التجميل والأندية والصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.