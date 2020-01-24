مصر | نشرة حوادث الخليج 365: كلب يعقر 5 أشخاص وإصابة عروسين في حادث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: كلب يعقر 5 أشخاص وإصابة عروسين في حادث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

بالأسماء.. تجديد حبس 35 متهما في "أحداث 20 سبتمر"

قررت نيابة أسوان الكلية، تجديد حبس 35 متهما لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث 20 سبتمبر"، على خلفية اتهامهم بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتظاهر بدون تصريح".

إصابة 5 أشخاص عقرهم "كلب مسعور" بالبدرشين

أصيب 5 أشخاص بينهم طفلان بجروح متفرقة، بعد أن عقرهم كلب مسعور بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

إصابة عروسين في انقلاب سيارة خلال حفل زفاف بالدقهلية

شهد طريق بنى عبيد، بمحافظة الدقهلية أمام قرية شماس، اليوم الخميس، حادث انقلاب سيارة عروسين أثناء اتجاههم إلى حفل زفافهم، ما أدى إلى إصابة أكثر من شخص، وتم تحويلهم لمستشفى الطوارئ بالمنصورة.

