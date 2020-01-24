مصر | بالأسماء.. تجديد حبس 35 متهما في "أحداث 20 سبتمر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. تجديد حبس 35 متهما في "أحداث 20 سبتمر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة أسوان الكلية، تجديد حبس 35 متهما لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث 20 سبتمبر"، على خلفية اتهامهم بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتظاهر بدون تصريح

والمتهمون هم كل من:

١-حمدى محمد عبدالقادرادم

٢-احمد محمد على حسن

٣-حامد سليم عيسى احمد

٤-محمود احمد جلال صالح

٥-صديق جبريل حسين احمد

٦- مصطفى سيد احمد محمود

٧- عبده محمد عبدالباسط حامد

٨- محمد محمود علي عبدالحفيظ

٩- أسامة اسماعيل جادالله اسماعيل

١٠- عاطف حسن عباس حسن

١١- مصطفى عثمان السيد احمد

١٢- عبدالمنعم فاروق سيد سعد

١٣- محمد سعدى ربيع احمد

١٤- صابر محمد احمد محمود

١٥- عبدالرحمن فاروق فتح الله بحر سليمان

١٦- عبدالعال عبدالرازق احمد ابراهيم

١٧- احمد عبدالوهاب محمد عبدالباري

١٨- عرفة جبريل محمد جاد

١٩- محمد شعبان شحات عثمان

٢٠- محمد عبد الوهاب كرار عبدالله

٢١- إبراهيم طه احمد رضوان

٢٢- عبدالحميد محمد احمد حمدان

٢٣- طه احمد طه احمد

٢٤- احمد عثمان محمد حامد

٢٥- فراج محمود محمد على

٢٦- حسن احمد يوسف على

٢٧- محمد يحيى على حسين

٢٨- صبري محمد آدم اسماعيل

٢٩- حسين بدرى حامد احمد

٣٠- الهيثم أسامة بن زيد حسين

٣١- عربي عبدالباسط حسين جابر

٣٢- مصطفى سيد سلامة إبراهيم

٣٣- مصطفى احمد محمد احمد

٣٤- محمد خليل عبدالحميد خليل

٣٥- عبدالوهاب إبراهيم عبدالله على