مصر | بالأسماء.. تجديد حبس 35 متهما في "أحداث 20 سبتمر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. تجديد حبس 35 متهما في "أحداث 20 سبتمر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
والمتهمون هم كل من:
١-حمدى محمد عبدالقادرادم
٢-احمد محمد على حسن
٣-حامد سليم عيسى احمد
٤-محمود احمد جلال صالح
٥-صديق جبريل حسين احمد
٦- مصطفى سيد احمد محمود
٧- عبده محمد عبدالباسط حامد
٨- محمد محمود علي عبدالحفيظ
٩- أسامة اسماعيل جادالله اسماعيل
١٠- عاطف حسن عباس حسن
١١- مصطفى عثمان السيد احمد
١٢- عبدالمنعم فاروق سيد سعد
١٣- محمد سعدى ربيع احمد
١٤- صابر محمد احمد محمود
١٥- عبدالرحمن فاروق فتح الله بحر سليمان
١٦- عبدالعال عبدالرازق احمد ابراهيم
١٧- احمد عبدالوهاب محمد عبدالباري
١٨- عرفة جبريل محمد جاد
١٩- محمد شعبان شحات عثمان
٢٠- محمد عبد الوهاب كرار عبدالله
٢١- إبراهيم طه احمد رضوان
٢٢- عبدالحميد محمد احمد حمدان
٢٣- طه احمد طه احمد
٢٤- احمد عثمان محمد حامد
٢٥- فراج محمود محمد على
٢٦- حسن احمد يوسف على
٢٧- محمد يحيى على حسين
٢٨- صبري محمد آدم اسماعيل
٢٩- حسين بدرى حامد احمد
٣٠- الهيثم أسامة بن زيد حسين
٣١- عربي عبدالباسط حسين جابر
٣٢- مصطفى سيد سلامة إبراهيم
٣٣- مصطفى احمد محمد احمد
٣٤- محمد خليل عبدالحميد خليل
٣٥- عبدالوهاب إبراهيم عبدالله على