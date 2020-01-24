مصر | إصابة 5 أشخاص عقرهم "كلب مسعور" بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 5 أشخاص عقرهم "كلب مسعور" بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب 5 أشخاص بينهم طفلان بجروح متفرقة، بعد أن عقرهم كلب مسعور بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للعميد حسام لافي مأمور قسم شرطة البدرشين، من شرطة النجدة بتعرض 5 حالات للعقر من كلب ضال بقرية المرازيق، بنطاق المركز.

والمصابون هم: سلمى هاني 6 سنوات، يوسف شعبان 15 سنة، عبد العزيز علي 59 سنة، محمد جمال حسين 18 سنة، وشيماء عاطف 26 سنة.

وأسرع الأهالي بنقل المصابين إلى مستشفى البدرشين، وجرى تحويلهم إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.