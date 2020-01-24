أخبار مصر | أمطار تصل للثلوج.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمطار تصل للثلوج.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا تفصيليا عن حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 24 يناير ولمدة 24 ساعة، حيث تناول البيان حالة الطقس على المناطق المختلفة على مستوى الجمهورية، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

تتساقط الأمطار علي مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية:

تتساقط الأمطار علي مناطق متفرقة هناك، والرياح نشطة تؤدي الي اضطراب الملاحة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء:

تتساقط الأمطار تصل الي ثلوج علي مرتفعات سانت كاترين كما تنشط الرياح ويسود طقس شديد البرودة.

جنوب سيناء والغردقة:

تنشط الرياح وتؤدي الي اضطراب الملاحة البحرية.

شمال الصعيد:

طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلًا وغائم احيانا.

أما درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 16

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 11 والعظمى 16

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 12 والعظمى 16

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 10 والعظمى 15

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 16

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 11 والعظمى 16

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 09 والعظمى 15

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 09 والعظمى 15

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 08 والعظمى 18

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درجات الحرارة فى نخل الصغرى 02 والعظمى 16

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 01 والعظمى 09

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 10 والعظمى 15

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 07 والعظمى 17

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 06 والعظمى 18

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 06 والعظمى 19

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 09 والعظمى 20

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 09 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 06 والعظمى 19

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 14 والعظمى 19

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 14 والعظمى 19