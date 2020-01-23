شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم الحاج: «اللي يلاقي مؤلفات للإخوان في معرض الكتاب يبلغ شرطة المصنفات» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، إنه لا يوجد أي كتب لها علاقة بجماعة الإخوان الإرهابية في معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51.
وطالب «الحاج»، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، كل شخص يجد كتبًا خاصة بالإخوان بالإبلاغ عنها لشرطة المصنفات الفنية داخل المعرض.
وأكد رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب أن القانون يُلزم الجميع بمنع الكتب التي لها علاقة بجماعة الإخوان الإرهابية.
كانت هذه تفاصيل خبر هيثم الحاج: «اللي يلاقي مؤلفات للإخوان في معرض الكتاب يبلغ شرطة المصنفات» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.