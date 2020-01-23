شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم الحاج: «اللي يلاقي مؤلفات للإخوان في معرض الكتاب يبلغ شرطة المصنفات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، إنه لا يوجد أي كتب لها علاقة بجماعة الإخوان الإرهابية في معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51.

وطالب «الحاج»، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، كل شخص يجد كتبًا خاصة بالإخوان بالإبلاغ عنها لشرطة المصنفات الفنية داخل المعرض.

وأكد رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب أن القانون يُلزم الجميع بمنع الكتب التي لها علاقة بجماعة الإخوان الإرهابية.