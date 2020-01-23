شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: مصر من أوائل الدول التي أعدت خطة محكمة لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علاء عيد، مساعد وزيرة الصحة للطب الوقائي، إن مصر من أوائل الدول التي أعدت خطة للاستعداد والتعامل مع فيروس «كورونا»، في حال تطور الموقف الوبائي العالمي.

وأضاف «عيد»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، اليوم الخميس، أنه قد تم رفع درجة الاستعداد في جميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة سواء البرية أو البحرية أو الجوية.

وأشار إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عقدت اجتماعات مع قيادات الوزارة فور صدور أول بيان من منظمة الصحة العالمية في 7 يناير الجاري عن اكتشاف فيروس «كورونا» في الخارج، مؤكدًا أنه يتم فحص كل القادمين من المناطق التي اكتُشف فيها الفيروس.