شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي: مارس 2020 انطلاق معرض المنتقى العقاري الـ38 بالقرية الذكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح د. إبراهيم الشواربي، الخبير الاقتصادي، بأنه تقرر إطلاق معرض المنتقى العقاري في دورته الـ 38، في القرية الذكية بمدينة السادس من أكتوبر، مارس المقبل، حيث بذلك سيصبح أول معرض عقاري يقام في عام 2020، ويتبنى المعرض تسويق رؤية الدولة للمجتمعات العمرانية الجديدة في جهة الغرب، حيث مدينة سفنكس الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر.

واكد «الشواربي»، خلال حواره في برنامج «بيوتنا»، على شاشة «صدى البلد»، أن المعرض سيضم أيضًا مجموعة كبيرة من مطوري المشروعات العقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة والتجمع الخامس والشروق والعبور والساحل الشمالي ومرسي مطروح والغردقة ورأس سدر، وهذا يظهر مدى ما يحدث على أرض مصر من إنجازات.