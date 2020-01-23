شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. قطع مياه الشرب عن 4 مناطق شرق الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، مساء الخميس، قطع المياه عن 4 مناطق شرق المدينة، بدءًا من العاشرة مساء الجمعة، حتى صباح السبت.

وأوضحت الشركة أنه سيتم قطع المياه عن مناطق «الفلكي، أحمد عبدالوهاب، المندرة قبلي، العصافرة قبلي»، نظرا لأعمال تجديد وإحلال الخط الناقل للمياه قُطر 1000 مم بطول 4 كيلومترات خلف معرض الكتاب بمنطقة الرأس السوداء.

وناشدت الشركة، في بيان لها، المواطنين بالمناطق المذكورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، أو طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125.