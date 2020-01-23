شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: مصر اتخذت الإجراءات الاحترازية لمنع تسرب كرونا منذ 7 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور جون جبور الممثل الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمصر أنه منذ 7 يناير الجاري اتخذت مصر جميع الإجراءات الوقائية لمنع تسرب أي أمراض وبائية لمصر بما فيها كرونا فيروس لافتا إلى أن مصر لم يكتشف فيها أي حالات حتي الآن .

وأضاف الدكتور جون جبور الممثل الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هناك دول حول العالم بها انتشار للفيروس ونقوم بالتعامل معها ويتبع معهم جميع اللوائح والقوانين الدولية فى شأن انتشار الأمراض الوبائية مشيرا الى أن مصر واجهت مشاكل وبائية مثل أنفلونزا الطيور والخنازير قبل أعوام ونجحت فى احتواء الموقف بشكل جيد .

وأضاف جون جبور أن مصر حذرة واتخذت جميع الاجراءات الاحترازية لمنع تسرب المرض وهناك تشغيل لجميع اجهزة الترصد الوبائى بالمطارات والموانى لافتا إلى أن مجلس الوزراء وافق على تفعيل خطط الطوارئ بما يواكب الوضع الوبائى الحالى بمستجداتة.

Advertisements

وأوضح الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، أنه يتم مناظرة جميع المسافرين القادمين من المناطق التي ظهر بها المرض والعزل الفوري لأي حالة يشتبه إصابتها بالمرض، كما تم تعميم منشور على جميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، يتضمن تعريف الحالات والتعامل معها، والإجراءات الوقائية لمقدمي الخدمات الطبية.

وكانت أعلنت السلطات الصحية التايلندية عن إصابة حالة واحدة بنفس الفيروس بتاريخ 14 يناير 2020 وهو مواطن صيني له تاريخ سفر لنفس منطقة الإصابة، وجميع الحالات ارتبطت بالتواجد في أحد أسواق الأسماك في مدينة ووهان (Wuhan) الصينية بمقاطعة هوبي، وقد قامت السلطات الصينية بغلق السوق، ومنذ ذلك الحين لم تظهر حالات جديدة أخرى، وحتى الآن لا يوجد إصابات في الفريق الطبي ولا يوجد دليل على انتقال الفيروس من إنسان إلى إنسان.