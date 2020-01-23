شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توزع منشورا على المديريات تكشف أعراض الإصابة بفيروس كرونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد (الجوية، البحرية، البرية) بما يمنع انتشار فيرس كرونا.

وأضاف قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة أن منظمة الصحة العالمية اصدرت منشوًرا تشجع فيه جميع دول العالم لمواصلة أنشطة التأهب لمنع تفشى فيرس كرونا مع تقديم كافة المعلومات للمسافرين لتقليل مخاطر الاصابة بالتهابات الجهاز التنفسى من خلال عيادات الحجر الصحي في المواني والمطارات.

وأوضح الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، أنه يتم مناظرة جميع المسافرين القادمين من المناطق التي ظهر بها المرض والعزل الفوري لأي حالة يشتبه إصابتها بالمرض، كما تم تعميم منشور على جميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، يتضمن تعريف الحالات والتعامل معها، والإجراءات الوقائية لمقدمي الخدمات الطبية.

وأضاف "عيد" أن الوزارة قامت برفع درجة الاستعداد وإجراءات مكافحة العدوى، وتجهيز أقسام العزل بمستشفيات الحميات المنوطة بالتعامل مع مثل هذه الحالات، وتنشيط إجراءات ترصد أمراض الجهاز التنفسي الحادة، ورفع الوعي، ومتابعة الموقف الوبائي العالمي على مدار الساعة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت عن تفشي لحالات إلتهاب رئوي عددها 41 حالة منها حالة وفاة واحدة وتم تأكيد إصابة الحالات بفيروس الكورونا المستجد "nCOV" بالصين بتاريخ 7 يناير 2020، ويعد هذا الفيروس المستجد من مجموعة فيروسات الكورونا التي منها فيروس السارس وفيروس كورونا متلازمة الشرق الأوسط المستجد "MERS- CoV".

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تتخذ إدارة الحجر الصحى بمطار القاهرة، عدة إجراءات وقائية لمنع تسرب الأوبئة، والتى تنتقل من مراكز توطنها إلى البلاد الخالية عن طريق حركة النقل الجوى للركاب، حيث تقوم إدارة الحجر الصحي بالمطارات بتوسيع دائرة الاشتباه على الركاب القادمين من عدة دول، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات وقائية على الطائرات لمكافحة الأمراض المعدية وذلك تنفيذا لمنظمة الصحة العالمية.