شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: شرفت اليوم بتكريم أسر شهداء الشرطة ووضع الزهور على النصب التذكارى لشهدائنا الأبرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته بتكريم أسر شهداء الشرطة ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهدائنا الأبرار. وكتبت الصفحة الرسمية للرئيس السيسى علي تويتر، "شرفت اليوم بتكريم أسر شهداء الشرطة ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهدائنا الأبرار، الذين ستظل ذكراهم باقية في وجدان كل المصريين". Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسى: شرفت اليوم بتكريم أسر شهداء الشرطة ووضع الزهور على النصب التذكارى لشهدائنا الأبرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.