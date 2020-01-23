شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جراف.. جميلات فى مهمة استثنائية.. لبنان يواجه الأزمات بـ 6 وزيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مخاض دام قرابة الـ33 يوما، منذ أن أسند لحسان دياب تشكيلها، تزامنا مع 90 يوما من الاحتجاجات أدت إلى استقالة سعد الحريرى، خرجت الحكومة اللبنانية للنور، والتى أطلق عليها "حكومة الفرصة الأخيرة"، بـ 20 حقيبة وزارية يتولاها وزراء لم يعملوا بالسياسة من قبل، وجميعهم "تكنوقراط".

وعقب توقيع حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية ورئيس لبنان العماد ميشال عون مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة فى قصر بعبدا مساء الثلاثاء؛ أقيمت مراسم التشريفات الرسمية لرئيس مجلس الوزراء اللبنانى حسان دياب في السرايا الحكومي، في أول دخول له بعد توليه منصب رئيس الوزراء، وتسلم وزراء حكومته مهامهم، والتقطت الصورة التذكارية للحكومة الجديدة بحضور الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، قبيل جلسة مجلس الوزراء الأولى في قصر بعبدا.

وتضم الحكومة الجديدة 6 وزيرات، حيث جاء التشكيل على النحو التالي: رئيس الحكومة حسان دياب، نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع: زينة عكر، وزير الداخلية والبلديات: اللواء محمد فهمى، وزير المال: غازي وزنى، وزير الخارجية: ناصيف حتى، وزير الاتصالات: طلال حواط، وزيرة العدل: ماري كلود نجم، وزير الأشغال العامة والنقل: ميشال نجار، وزيرة العمل: لميا يمين، وزير الطاقة والمياه: ريمون غجر، وزير السياحة والشؤون الاجتماعية: رمزي مشرفية، وزير الشباب والرياضة: فارتي اوهانيان، وزير التربية: طارق المجذوب، وزير الاقتصاد والتجارة: راوول نعمة، وزير البيئة وشؤون التنمية الاداريّة: دميانوس قطار، وزير الصحة: حمد حسن، وزير الزراعة: عباس مرتضى، وزير الصناعة: عماد حبّ الله، وزيرة المهجّرين: غادة شريم، وزيرة الاعلام: منال عبد الصمد.

بهذه الحصة، جاء نصيب المرأة فى تشكيل حكومة لبنان الجديدة

من بين الوزيرات الستة، برز اسم زينة عكر عدرا

باتت زينة أول وزيرة دفاع فى العالم العربي.

بخلاف الدفاع تتولي أيضا منصب نائب رئيس الوزراء.

تنحدر زينة من أسرة أرثوذوكسية وتم ترشيحها من تكتل "لبنان القوى".

هي زوجة لرجل الأعمال اللبناني جواد العدرا

ومن الدفاع إلى العدل، زينت حواء التشكيل الوزاري فى حقائب سيادية..

تولت المنصب ماري كلود نجم، وهي من مواليد عام 1971

حائزة على إجازة في الحقوق ودبلوم دراسات عليا في القانون.

شاركت 2007 في حملة "خلص" كما شاركت في المظاهرات الأخيرة.

أما حقيبة الإعلام فكانت لمنال عبدالصمد وهى أم لثلاثة أبناء.

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شغلت منصب رئيس مصلحة التدقيق والسياسات الضريبية.

حائزة على دكتوراة القانون، من جامعة السوربون

تم اعتمادها في 2016 من صندوق النقد كخبير متخصص فى الضرائب.

أما حقيبة العمل فكانت من نصيب لميا يمين الدويهي

لميا مهندسة معمارية وأستاذة في كلية الفنون الجميلة.

حائزة على دبلوم دراسات عليا في الهندسة المعمارية من الجامعة اللبنانية

ودبلوم دراسات عليا متخصصة في الترميم .

وتسلمت حقيبة وزارة الشباب فارتينيه أوهانيا.

من مواليد 1984 وحاصلة على بكالويوس هندسة.

وفى 2005 حصلت على إجازة في العلوم الاجتماعية من الجامعة اللبنانية

عملت مديرة مركز تربوي وتأهيلي لذوي الاحتياجات الخاصة.

حقيبة المهجرين فكانت من نصيب غادة شريم عطا

هي أستاذة في الأدب الفرنسي في الجامعة اللبنانية

صاحبة صفحة "السياسة كلمة مؤنث".

شغلت منصب مديرة كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية.