شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يعود من الجزائر بعد المشاركة في أعمال اجتماع دول الجوار الليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس، سامح شكري وزير الخارجية، عائدًا من الجزائر بعد المشاركة في أعمال اجتماع دول الجوار الليبي، بحضور عدد من وزراء الخارجية.

قالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة الدولي، إن السفير سامح شكرى، وصل على متن الرحلة المصرية القادمة من الجزائر، وتم إنهاء إجراءات وصوله من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار.

وكانت وزارة الخارجية أكدت مجددا حرص مصر على دعم أمن ليبيا وذلك من منطلق الحفاظ على استقرار هذا البلد الشقيق ودول جواره، جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية سامح شكري خلال مؤتمر "دول الجوار الليبي" الذي انطلق بالجزائر اليوم الخميس، وقال شكري إن مؤتمر برلين قدم قبل أيام خريطة طريق للحل السياسي في ليبيا، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بها.

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ووجه وزير الخارجية المصرية ، الشكر للجزائر على استضافة هذا الاجتماع التشاوري في إطار جهود البحث عن حل سياسي للازمة الليبية ، ودعا دول الجوار الليبي لأخذ المبادرة بعيدا عن مصالح الدول المتناقضة مؤكدًا أن الاجتماع يهدف لتثبيت الهدنة ووقف إرسال الأسلحة إلى ليبيا ون الحل لن يكون إلا ليبيا خالصا .

وشدد سامح شكري على رفض مصر أي عبث بأمن ليبيا وبالأمن القومي لدول المنطقة، كما أكد وجود تنظيمات إرهابية أخرى على ىالأراضي الليبية يجب محاربتها ، كما انتقد تركيز المجتمع الدولي على محاربة تنظيم داعش الإرهابي فقط واصفاً ذلك بـ"الخطوة الخاطئة"، لافتاً إلى وجود جماعات إرهابية أخرى في ليبيا لا تقل خطراً عن داعش ويجب محاربتها.

وأضاف شكرى، أنالمجتمع الدول الدولي ركز خلال السنوات الأخيرة على محاربة تنظيم داعش كتنظيم إرهابي وحيد، لكنه مخطئ في ذلك للأسف هناك عدة تنظيمات إرهابية ينبغي محاربتها في ليبيا وغير ليبيا"، مؤكداً ان مصر تكثف جهودها المخلصة لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين.